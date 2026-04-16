Whoosh выходит на рынок Мексики: Латинская Америка может принести сервису аренды самокатов 40% всей выручки

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh запустился в Мексике. Как сообщили в компании, потенциал местного рынка кикшеринга — 30 млрд рублей. На сегодняшний день Whoosh уже представлен в трёх странах Латинской Америки — Бразилии, Чили и Колумбии. В компании ожидают, что регион в среднесрочной перспективе может приносить до 30–40% всей выручки группы.

Whoosh запускается в одном из самых богатых районов Мексики

На старте Whoosh начал работу в Сан-Педро — престижном районе агломерации Монтеррей, сообщили в пресс-службе компании. Это один из самых богатых муниципалитетов Латинской Америки, где активно развивается велоинфраструктура.

В компании отмечают, что высокая плотность населения и спрос на перемещение внутри крупных агломераций создают благоприятную среду для развития кикшеринга. В ближайшей перспективе Whoosh планирует расширить присутствие в других городах Мексики.

Парк самокатов Whoosh в Латинской Америке может достигнуть 30 тыс.

Мексика стала четвёртой страной присутствия Whoosh в Латинской Америке — вместе с Бразилией, Чили и Колумбией. Мексика — второй по численности населения рынок региона после Бразилии. Уже сейчас выручка компании в Латинской Америке достигла 1,8 млрд рублей.

Whoosh планирует увеличить парк электросамокатов в регионе до 30 тыс. уже в 2026 году. В декабре 2025-го количество самокатов сервиса достигало 14 тыс.

Выручка поездки в Латинской Америке почти вдвое выше, чем в России

Основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко отметил, что запуск в Мексике — логичное продолжение развития компании в в Латинской Америке. По его словам, бизнес-модель легко адаптируется под локальные условия, а масштабирование возможно без значительного роста капитальных затрат.

«Латиноамериканский рынок сейчас насыщен менее чем на 10%, поэтому каждый самокат быстро находит спрос, а выручка на одну поездку в 1,8 раза выше, чем в России и СНГ», — отметил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.

Он также добавил, что в среднесрочной перспективе компания ожидает долю региона на уровне 30–40% выручки группы.

Контекст

По итогам 2025 года сервис Whoosh был представлен в 77 локациях по всему миру, а в Латинской Америке — в 11 городах. Количество поездок в регионе превысило 11,7 млн, а пользовательская база выросла на 89% — до 4 млн аккаунтов.

Компания отмечает, что рынок региона отличается круглогодичным спросом и более высокой рентабельностью. За 2025 год выручка сервиса кикшеринга в регионе достигла 1,8 млрд рублей, увеличившись на 104% год к году.

