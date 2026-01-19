Сервис кикшеринга Whoosh опубликовал главные итоги 2025 года

В Whoosh сообщили, что в 2025 году рынок кикшеринга испытывал давление внешних факторов, при этом компании удалось нарастить ключевые показатели. Согласно финансовому отчёту за прошлый год, парк компании вырос на 17%, а число зарегистрированных аккаунтов достигло 33,7 млн. При этом количество поездок сократилось на 7% — в основном из-за отключений интернета и сбоев в работе геолокации.

Парк самокатов Whoosh почти достиг 250 тыс. единиц

По итогам 2025 года общее количество средств индивидуальной мобильности (СИМ), подключённых к сервису Whoosh, достигло 249,7 тыс. единиц — против 214,2 тыс. годом ранее. В странах Латинской Америки парк увеличился на 37%, до 14,3 тыс. СИМ, что стало одним из ключевых источников роста.

По оценке компании, по итогам 2025 года Whoosh сохранил лидерство на российском рынке кикшеринга — с долей около 45%. Во втором полугодии 2025-го компания сосредоточилась на оптимизации бизнеса: перераспределяла электросамокаты между городами, повышала эффективность работы и сокращала расходы.

Количество поездок снизилось из-за внешних факторов

Общее количество поездок за 2025 год составило 138,8 млн, что на 7% ниже, чем в 2024 году. В компании связывают снижение показателя с ухудшением погодных условий, а также технологическими ограничениями — отключением и замедлением интернета и работу геолокации в ряде городов России.

Во втором полугодии 2025-го негативная динамика спроса замедлилась: снижение количества поездок составило –5% против –10% по итогам первого полугодия. Часть падения была компенсирована ростом бизнеса в Латинской Америке.

В среднем активный пользователь совершает 19 поездок в год

На конец 2025 года число зарегистрированных аккаунтов сервиса Whoosh достигло 33,7 млн, что на 22% больше, чем годом ранее. Количество поездок на активного пользователя составило 19,2, снизившись на 4% по сравнению с 2024 годом.

В Латинской Америке этот показатель, напротив, вырос на 22% — до 7,7 поездки на активного пользователя.

За девять месяцев 2025 года расходы на капитальное восстановление одного СИМ сократились более чем на 20% год к году, что позволило сохранить устойчивость операционной модели.

География Whoosh значительно выросла за 2025 год

На конец 2025 года сервис Whoosh был представлен в 77 локациях, тогда как годом ранее — в 61.

В Латинской Америке Whoosh расширилась до 11 локаций против 6 годом ранее. Количество поездок в регионе выросло более чем вдвое — до 11,7 млн, а число аккаунтов увеличилось на 89%, до 4 млн.

Компания отмечает, что бизнес в регионе характеризуется круглогодичным спросом и более высокой операционной рентабельностью по EBITDA по сравнению с российским сегментом.

В 2026 году Whoosh планирует расширяться — в том числе за рубежом

В первой половине 2026 года Whoosh планирует более чем вдвое увеличить парк средств индивидуальной мобильности в Латинской Америке по сравнению с уровнем конца 2025 года, а также выйти в новые страны региона и расширить присутствие в текущих локациях.

«2025 год стал стресс-тестом для всего рынка и нашей бизнес модели», — заявил генеральный директор и основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

Тем не менее, по его словам, компания сохраняет лидерские позиции в России. Принятые в 2025 году операционные решения создают основу для роста эффективности и увеличения свободного денежного потока в 2026 году.