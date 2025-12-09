Электросамокаты от Whoosh появились в Колумбии

Кикшеринг Whoosh вышел на рынок Колумбии, начав работу в городе Медельин. В следующем году российская компания планирует увеличить количество доступных самокатов в южноамериканской стране до нескольких тысяч. По данным Whoosh, выручка с одной поездки в странах Южной Америки оказалась выше, чем в России и СНГ.

Затраты на самокаты в Южной Америке окупаются быстрее

Whoosh подчеркивает, что выход в колумбийский Медельин стал важным этапом в расширении международного направления. По данным компании, средняя выручка с одной поездки в странах Южной Америки за 9 месяцев 2025 года оказалась в 1,8 раза выше, чем на рынках России и СНГ. Помимо этого, затраты на технику окупаются быстрее, а вовлечённость пользователей продолжает расти.

По данным Whoosh, Южная Америка стала одним из ключевых источников увеличения маржинальности и денежного потока. В России сервис работает в 60 городах с 2018 года и занимает долю более 45% на рынке кикшеринга.

Зимой самокаты из России будут использовать в Южной Америке

В 2026 году количество электрических самокатов в Южной Америке, по ожиданиям компании, достигнет 30 тыс. Расширение будет происходить в том числе за счёт временного переноса в регион части самокатов из России на зимний период — это помогает задействовать технику круглый год и снижает сезонные простои бизнеса.

Рынок Колумбии стал для компании одним из самых перспективных из-за стабильного климата, активной городской застройки и развития велоинфраструктуры. Whoosh отмечает, что именно этот регион стал одним из ключевых драйверов роста и подтверждением эффективности их бизнес-модели.

В планах — сдавать в аренду самокаты в Латинской Америке

Приложение для кикшеринга электросамокатов доступно в странах Южной Америки (Бразилия и Чили) уже 2 года. В следующем году Whoosh планирует запустить сервис ещё в одном колумбийском городе и выйти на рынок Латинской Америки.

Общее количество самокатов Whoosh в Южной Америке достигает 14 тыс. За 9 месяцев этого года аудитория сервиса составила более 3,4 млн пользователей — это на 116% больше, чем годом ранее. Количество поездок за тот же период увеличилось в 2,4 раза — и составило 8,4 млн.