В Госдуму внесли законопроект о сохранении порога выручки бизнеса для уплаты НДС — сейчас он составляет 20 млн ₽

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о сохранении действующего порога выручки для бизнеса на уровне 20 млн рублей в год. Сейчас компании, работающие по упрощённой системе налогообложения (УСН), освобождаются от уплаты НДС, если их доход не превышает порог. Поводом для разработки документа стало поручение президента Владимира Путина, озвученное ранее на ПМЭФ–2026.

Власти начали отслеживать влияние налоговых правил после обращений бизнеса

О внесении документа сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на отчётно-программном форуме «Есть результат!»

По словам Андрея Макарова, во время обсуждения налоговых изменений к партии обращалась «Опора России» — крупнейшее объединение представителей малого и среднего бизнеса. После этого «Единая Россия» начала постоянно отслеживать влияние новых налоговых правил на предпринимателей и экономику.

С предложением отложить снижение порога для уплаты НДС выступил президент

Ранее на ПМЭФ–2026 Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для бизнеса на упрощённой системе налогообложения, после которого возникает обязанность платить НДС.

Сейчас компании и предприниматели на УСН с доходом до 20 млн рублей в год автоматически освобождаются от НДС. При превышении этого уровня налог уплачивается по общим правилам или по специальным ставкам для УСН.

Малый бизнес может сохранить около 100 млрд рублей в год

Сейчас законодательство предусматривает поэтапное снижение порога выручки для освобождения от НДС:

в 2026 году — 20 млн рублей;

в 2027 году — 15 млн рублей;

в 2028 году — 10 млн рублей.

Законопроект «Единой России» предлагает сохранить действующий лимит на уровне 20 млн рублей и отказаться от дальнейшего снижения.

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, если бы порог снизили до 10 млн рублей, малый бизнес платил бы примерно на 100 млрд рублей налогов в год больше. Он считает, что сохранение действующего лимита позволит оставить эти деньги в бизнесе, сохранить рабочие места и поддержать компании, которые могли бы не выдержать новую налоговую нагрузку.

Власти продолжат следить за состоянием бизнеса

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что сохранение действующего порога поможет решить ряд вопросов, связанных с поддержкой бизнеса.

«Я уверен, что этот законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, а не просто на интересы бизнеса. Он важен для всех граждан», — подчеркнул Андрей Макаров.

Он также сообщил, что мониторинг состояния малого бизнеса продолжится и в дальнейшем. Депутат отметил, что результаты этой работы будут учитывать при подготовке новых законодательных инициатив.