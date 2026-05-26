СДЭК автоматизировал оформление грузов на таможне: сервис компании сам рассчитывает пошлины и формирует договоры

СДЭК запустил онлайн-сервис таможенного брокера для импортёров и экспортёров коммерческих партий товаров. Платформа объединяет все этапы таможенного оформления в одном личном кабинете: система сама считывает информацию о товаре из документов, определяет категорию груза и сразу рассчитывает размер пошлин и сборов. В компании заявили, что сервис должен сократить количество согласований и избавить бизнес от длительной переписки с брокерами.

СДЭК автоматизировал ключевые этапы работы с таможней

После загрузки инвойса*Коммерческий документ с информацией о товаре, его стоимости, количестве и условиях поставки система автоматически извлекает данные о грузе, подбирает коды ТН ВЭД*Классификатор, по которому таможня определяет категорию товара и размер пошлин и мгновенно рассчитывает таможенные платежи и стоимость услуг. Также сервис автоматически формирует договоры и счета.

В компании заявили, что решение автоматизирует ключевые этапы работы с таможней и позволяет сократить ручную работу при оформлении коммерческих грузов.

Каждую заявку сопровождают персональный менеджер и декларант

Несмотря на автоматизацию процессов, каждую заявку продолжают сопровождать персональный менеджер по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и декларант. Связаться с ними можно напрямую через личный кабинет.

Среди ключевых возможностей сервиса в СДЭК выделили:

автоматическое считывание данных из инвойсов — документов с информацией о товаре;

мгновенный расчёт таможенных платежей;

автоматическое формирование договоров и счетов;

персональное сопровождение заявок.

Сервис ориентирован на компании с несколькими логистическими операторами

Новый продукт рассчитан на компании, которые работают сразу с несколькими логистическими операторами, но ищут единого таможенного брокера с прозрачным процессом оформления.

«Мы понимаем, как важны для бизнеса скорость и прозрачность таможенных процедур. Наш новый сервис позволяет избавить клиентов от лишних согласований и сократить время на оформление, обеспечив при этом надежность и консультативную поддержку на каждом этапе», — отметили в пресс-службе СДЭК.

СДЭК автоматизирует международную логистику

Ранее в пресс-службе СДЭК заявили, что компания последовательно сокращает количество ручных операций в международной доставке. Например, компания автоматизировала ввоз зарубежных товаров для B2B-клиентов и сократил сроки доставки на 2–3 дня. СДЭК запустила систему автоматического согласования накладных для поставок стоимостью до €200 — после проверки документы сразу передаются в логистику без дополнительного согласования с таможней.

В СДЭК отмечали, что раньше даже упрощённое оформление B2B-отправлений занимало до трёх дней и фактически останавливало движение посылок.