СДЭК упростил импорт для B2B-клиентов — теперь накладные на небольшие посылки до €200 заполняются автоматически

СДЭК автоматизировал ввоз товаров из-за границы для B2B-клиентов и сократил сроки доставки на 2–3 дня. Как пояснили в компании, ранее этот этап занимал в среднем до трёх дней. Теперь система автоматически согласовывает накладные, а груз сразу передаётся в логистику.

Автоматическую проверку проходят поставки до €200

Как сообщили в пресс-службе СДЭК, до запуска нового решения даже при упрощённой схеме оформления B2B-отправления требовали дополнительного согласования для выпуска с таможни. Этот процесс занимал 2–3 дня и фактически останавливал движение посылок.

Переход к автоматическому согласованию документов позволит отказаться от этого этапа перевозки. Теперь накладные быстро проходят проверку на основе предоставленных документов, после чего отправления сразу передаются в доставку.

Сервис ориентирован на небольшие поставки и образцы продукции стоимостью до 200 евро. Для таких грузов скорость оформления критична — задержки напрямую влияют на сроки тестирования и запуска продаж, пояснили в СДЭК.

СДЭК снижает нагрузку на инфраструктуру за счёт автоматизации

В СДЭК сообщили, что за счёт автоматического согласования сокращается не только время доставки, но и срок хранения товаров в стране отправления.

В компании также отметили, что последовательно оптимизируют процессы международной доставки для B2B-клиентов и сокращают количество ручных операций на ключевых этапах. В СДЭК добавили, что автоматизация согласования снижает нагрузку на инфраструктуру и напрямую влияет на сроки доставки и удобство сервиса.

Ранее СДЭК вышел на рынок Азии и ОАЭ

Ранее сообщалось, что СДЭК Фулфилмент стал первым российским логистическим оператором, который официально вышел на рынок ОАЭ. СДЭК начал работать с маркетплейсом Noon — крупнейшей e-commerce площадкой региона Персидского залива.

Также СДЭК открыл первый фулфилмент-центр в Азии — CDEK Bangkok. Новый склад выполняет полный цикл логистики: от приёма и хранения товаров до упаковки, маркировки и доставки заказов между Азией, Россией и странами ЕАЭС.