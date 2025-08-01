Маршрут в Дубай построен: СДЭК заходит на рынок Ближнего Востока
СДЭК Фулфилмент стал первым российским логистическим оператором, который официально вышел на рынок ОАЭ. Первая партия — косметика для барбершопов — уже доставлена на маркетплейс Noon. Это прямая интеграция с крупнейшей e-commerce площадкой Ближнего Востока.
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Новый игрок — Россия
СДЭК Фулфилмент, входящий в структуру международного оператора СДЭК, завершил первую поставку на платформу Noon. Это крупнейший маркетплейс ОАЭ, ориентированный на страны Персидского залива.
Первая партия, состоящая из косметики для барбершопов, уже доставлена в Дубай. Это пилотная отгрузка, с которой начался экспорт российских товаров на площадку, где доминируют продавцы из Китая, Индии, Турции и Европы.
Почему Noon — важный рынок
Noon — не просто ещё одна площадка. Это флагманский маркетплейс Ближнего Востока, своего рода аналог Amazon для стран залива. С площадкой уже работают поставщики из США, Европы, Китая и Турции.
Теперь к ним добавляется российский логист. И, потенциально, российский селлер.
«Первая успешная доставка на Noon показывает, что СДЭК может стать надежным партнером в масштабировании бизнеса на международном направлении», — подчеркивает директор СДЭК Фулфилмент Евгений Бахарев.
Что можно (и нельзя) продавать на Noon
СДЭК планирует масштабировать доставку для российских и зарубежных продавцов, которые хотят выйти на рынок ОАЭ и Саудовской Аравии. Но правила игры в регионе — жёсткие.
На Noon нельзя продавать:
- алкоголь;
- продукцию из свинины;
- эротические товары;
- атрибутику, нарушающую исламские нормы;
- оружие и боеприпасы;
- контрафакт.
Продукция должна быть сертифицирована; большое внимание уделяется качеству товаров и их соответствию локальным нормам. Любое нарушение подразумевает полную блокировку аккаунта продавца.
С нас — автозапчасти и товары для детей
На сегодняшний день российские товары на Noon — редкость, но тренд начинает меняться. По данным СДЭК, покупатели из региона проявляют интерес к:
- продуктам питания
- детским товарам
- косметике
- автозапчастям
Спрос есть, но и конкуренция серьёзная. Китайские продавцы пока доминируют по объёмам и скорости. За ними — Индия и Турция. России придётся бороться не только за внимание, но и за логистику, сроки и репутацию.
Почему это важно
До сих пор доставка на Noon для российских продавцов была возможна только через посредников или внешние фулфилмент-компании. СДЭК стал первым российским оператором, кто интегрировал логистику напрямую.
Теперь селлерам не придется искать сторонние каналы для выхода на зарубежный маркетплейс с большой аудиторией. Более того, присутствие СДЭК на рынке упрощает логистику перевозки товаров. Для российского e-commerce это редкий кейс экспансии на рынок, где работают по другим правилам.
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
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