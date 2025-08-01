Маршрут в Дубай построен: СДЭК заходит на рынок Ближнего Востока

СДЭК Фулфилмент стал первым российским логистическим оператором, который официально вышел на рынок ОАЭ. Первая партия — косметика для барбершопов — уже доставлена на маркетплейс Noon. Это прямая интеграция с крупнейшей e-commerce площадкой Ближнего Востока.

Новый игрок — Россия

СДЭК Фулфилмент, входящий в структуру международного оператора СДЭК, завершил первую поставку на платформу Noon. Это крупнейший маркетплейс ОАЭ, ориентированный на страны Персидского залива.

Первая партия, состоящая из косметики для барбершопов, уже доставлена в Дубай. Это пилотная отгрузка, с которой начался экспорт российских товаров на площадку, где доминируют продавцы из Китая, Индии, Турции и Европы.

Почему Noon — важный рынок

Noon — не просто ещё одна площадка. Это флагманский маркетплейс Ближнего Востока, своего рода аналог Amazon для стран залива. С площадкой уже работают поставщики из США, Европы, Китая и Турции.

Теперь к ним добавляется российский логист. И, потенциально, российский селлер.

«Первая успешная доставка на Noon показывает, что СДЭК может стать надежным партнером в масштабировании бизнеса на международном направлении», — подчеркивает директор СДЭК Фулфилмент Евгений Бахарев.

Что можно (и нельзя) продавать на Noon

СДЭК планирует масштабировать доставку для российских и зарубежных продавцов, которые хотят выйти на рынок ОАЭ и Саудовской Аравии. Но правила игры в регионе — жёсткие.

На Noon нельзя продавать:

алкоголь;

продукцию из свинины;

эротические товары;

атрибутику, нарушающую исламские нормы;

оружие и боеприпасы;

контрафакт.

Продукция должна быть сертифицирована; большое внимание уделяется качеству товаров и их соответствию локальным нормам. Любое нарушение подразумевает полную блокировку аккаунта продавца.

С нас — автозапчасти и товары для детей

На сегодняшний день российские товары на Noon — редкость, но тренд начинает меняться. По данным СДЭК, покупатели из региона проявляют интерес к:

продуктам питания

детским товарам

косметике

автозапчастям

Спрос есть, но и конкуренция серьёзная. Китайские продавцы пока доминируют по объёмам и скорости. За ними — Индия и Турция. России придётся бороться не только за внимание, но и за логистику, сроки и репутацию.

Почему это важно

До сих пор доставка на Noon для российских продавцов была возможна только через посредников или внешние фулфилмент-компании. СДЭК стал первым российским оператором, кто интегрировал логистику напрямую.

Теперь селлерам не придется искать сторонние каналы для выхода на зарубежный маркетплейс с большой аудиторией. Более того, присутствие СДЭК на рынке упрощает логистику перевозки товаров. Для российского e-commerce это редкий кейс экспансии на рынок, где работают по другим правилам.





Фото: Сергей Булкин/ТАСС