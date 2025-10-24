СДЭК открыл первый фулфилмент-склад в Бангкоке — теперь сервис работает с азиатскими поставщиками без посредников
СДЭК — уже в Бангкоке: сервис открыл фулфилмент-склад в Азии
Международный логистический оператор СДЭК открыл первый фулфилмент-центр в Азии — CDEK Bangkok. Новый склад выполняет весь цикл логистики: от приёма товаров до упаковки и отправки заказов. С запуском центра компания впервые обеспечила возможность прямой работы с азиатскими поставщиками — без посредников и дополнительных рисков.
Новый центр — новые возможности для доставки
CDEK Bangkok позволит сервису собрать в одном месте все этапы обработки заказов — приём, хранение, сборку, упаковку и доставку.
Благодаря новому центру теперь площадка обеспечивает B2B и B2C-доставку между Азией, Россией и странами ЕАЭС. Отправки проходят полное таможенное оформление, а маршруты доступны как по воздуху, так и по морю. Это актуально для предпринимателей, интернет-магазинов и дистрибьюторов, закупающих товары в Азии или выходящих на рынок Таиланда.
Теперь весь цикл логистики — под контролем СДЭК
Все операции внутри склада проходят по единым стандартам компании — от приёмки и проверки товаров до упаковки, маркировки и формирования отчётных документов.
«CDEK Bangkok — это первый и пока единственный фулфилмент-склад СДЭК в Азии, объединяющий три ключевых сервиса в одной экосистеме: фулфилмент, поиск поставщиков и международную доставку под ключ», — говорит Евгений Бахарев, директор Fulfillment СДЭК.
По его словам, поддержка доступна на русском, английском и тайском языках, а оплата — в батах, рублях или долларах, что упрощает работу с местными производителями и экспортёрами.
Главный плюс — сотрудничество напрямую с поставщиками
Теперь предприниматели из России и стран ЕАЭС могут работать напрямую с азиатскими поставщиками — без посредников. Тайские производители, в свою очередь, получили надёжный канал для выхода на российский рынок. В одном окне доступны все услуги: поиск партнёров, оплата, хранение, упаковка, отчётность и доставка до пунктов выдачи заказов в России.
Центр подходит как для разовых отгрузок, так и для долгосрочного хранения и регулярных поставок. Главные преимущества — экономия времени и полная прозрачность на каждом этапе: от приёмки товара в Бангкоке до его получения покупателем в России.
Контекст
Ранее в Таиланде услуги фулфилмента для России выполняли только частные компании и посредники, не имевшие единой инфраструктуры и официального статуса экспортёров. Запуск CDEK Bangkok стал первым шагом к созданию полноценного логистического моста между Россией и Азией.
По данным РБК, рынок фулфилмента продолжает расти: так, в 2025 году его объём в России увеличился на 37% — с 94 до 129 млрд рублей. Трансграничная торговля стала одним из драйверов сектора.
