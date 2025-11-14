Яндекс отказывается от «промта» и вводит норму — «промпт»

Яндекс официально утвердил написание «промпт» как корректное и начал менять его во всех сервисах. Решение приняли после разъяснений Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН — несмотря на то, что 80% пользователей продолжают искать слово с формулировкой «промт». Выбор между «промт» и «промпт» напрямую связан с тем, какие задачи решает пользователь.

Лингвисты против массового «промт»

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН подтвердил: единственным нормативным вариантом написания является «промпт». По словам Ольги Ивановой, ответственного редактора «Русского орфографического словаря», именно так теперь должны оформляться производные термины: промпт-инженер, промпт-инжиниринг и другие выражения, вошедшие в ИТ-лексикон.

Лингвисты объясняют, что существующий массовый вариант «промт» связан с адаптацией заимствований и сложностью произнесения группы согласных «мпт». Тем не менее именно форма «промпт» закреплена в словарях и считается нормой, которой должны следовать СМИ и компании.

Молодёжь ищет чаще — и пишет проще

По данным Яндекса, в течение всего 2025 года количество запросов, в которых встречались слова «промпт» и «промт», активно росло. Аналитики установили, что 80% пользователей пишут слово как «промт», хотя оно и не является языковой нормой. Наибольший интерес виден от людей в возрасте от 18 до 34 лет — они задают такие запросы почти в 2,5 раза чаще остальных групп.

При этом именно молодые пользователи чаще склоняются к упрощённому варианту «промт», хотя они активнее остальных интересуются темой ИИ.

«Промт» для фото — «промпт» для технологий

Исследование показало: выбор написания связан с тематикой поиска. Запросы со словом «промт» чаще касаются генерации контента — к ним добавляют уточнения «фото», «ИИ», «картинка», «видео», «готовый». Среди популярных примеров — «промт для нейросети создать фото продукта», «промт для ИИ для расшифровки текста встречи», «готовые промты для обработки фото».

Запросы с написанием «промпт» заметно отличаются по содержанию: здесь уже встречаются «инженер», «пример», «генератор», «негативный». Этот словарь характерен для тех, кто подходит к работе с ИИ методично и вникает в технологическую часть. Чаще всего такие пользователи ищут «вакансии промпт-инженера», «идеальный промпт» или «генератор промптов».

Один промпт во всех сервисах

После разъяснений Института русского языка Яндекс начал заменять написание «промт» на «промпт» во всех сервисах, интерфейсах, документах и корпоративных коммуникациях. Компания подчёркивает, что помогает пользователям закрепить корректный вариант.

Единый вариант написания поможет избавиться от путаницы в ИТ-терминах и привести всё к одному стандарту — особенно сейчас, когда генеративный ИИ развивается так быстро, что его словарь уже стал частью повседневной речи

Контекст

В последние годы пользователи всё чаще идут в поисковики не только за новостями или инструкциями, но и за правилами русского языка. Особенно когда речь идёт о новых ИИ-словах: кто-то спрашивает, как правильно писать «чат-бот», кто-то — как склоняется «нейросеть», а кто-то — почему «промт» вдруг стал «промптом».

Такой всплеск интереса неудивителен: лексика вокруг искусственного интеллекта растёт быстро. Поэтому единые правила становятся важнее — они помогают не путаться в терминах, которые уже прочно вошли в повседневную речь.





Фото: Getty Images / Unsplash