Каждый второй предприниматель не открыл бы бизнес в 2026 году — но закрыть существующую компанию готовы только 7%У 60% компаний с численностью персонала до 15 человек упала выручка за последний год
Более половины российских предпринимателей столкнулись с падением выручки за последний год — при этом большинство всё равно не собирается закрывать бизнес, сообщают Russian Business и коммуникационное агентство ЛАМПА. Среди других жалоб — высокие налоги, снижение спроса и выгорание. При этом 48% предпринимателей признались, что не решились бы запускать своё дело с нуля в условиях ухудшения экономики.
Каждый десятый микробизнес готов закрыться
Снижение выручки за последние 12 месяцев зафиксировали 54% участников опроса. Речь идёт о падении доходов от 5% до 30% и более. Несмотря на это, российский бизнес адаптируется к сложным условиям экономики:
- 34% собираются сокращать издержки,
- 33% планируют сохранять стабильность без серьёзных изменений,
- только 7% рассматривают продажу или закрытие бизнеса.
Тяжелее всего микробизнесу с численностью персонала до 15 человек — о падении выручки сообщили 60% респондентов. Однако даже здесь закрываться готовы лишь 9% компаний.
Главные проблемы бизнеса — нестабильный спрос, налоги и маркетинг
Наиболее частыми проблемами предприниматели назвали:
- нестабильный спрос — 29%,
- налоги и регуляторное давление — 29%,
- привлечение клиентов и маркетинг — 20%,
- выгорание и усталость — 18%,
- кассовые разрывы — 17%,
- конкуренцию и демпинг — 15%,
- высокую ключевую ставку и дорогие кредиты — 14%,
- кадровый дефицит — 12%,
- сложности с масштабированием — 11%,
- логистику и поставки — 8%.
Основательница агентства ЛАМПА и ведущая подкаста «Лампово посидели» Евгения Лампадова отметила, что бизнес — это долгосрочный проект с высоким уровнем неопределённости.
«От веры в свой продукт и своё дело напрямую зависит успех, даже когда в тебя на старте не верит никто. Но на этом пути важно не сгореть, бизнес — это марафон, а не спринт, при этом марафон не по прямой, а по пересеченной, с кучей вводных и неизвестных», — заявила Евгения Лампадова, основательница агентства ЛАМПА и ведущая подкаста «Лампово посидели».
Уверенность предпринимателей в завтрашнем дне остаётся на крайне низком уровне
На вопрос о готовности запускать бизнес с нуля в 2026 году 52% участников ответили положительно, а 48% участников — отрицательно. Исследователи считают, что минимальный перевес показывает крайне хрупкую предпринимательскую уверенность.
Фактически многие предприниматели продолжают удерживать уже существующий бизнес, но не готовы были бы повторить путь в нынешней экономической ситуации.
Свобода стала для бизнеса важнее денег
Главным мотиватором предпринимателей оказалась не прибыль, а свобода управления собственным временем — этот вариант выбрали 24% опрошенных. Ещё по 22% назвали финансовую независимость и ответственность перед семьёй и командой в качестве стимула продолжать заниматься бизнесом. Также предприниматели упоминали:
- статус и признание — 14%,
- азарт бизнеса — 13%,
- удовольствие от построения системы — 13%,
- желание изменить отрасль — 13%,
- создание наследия для детей — 13%.
У представителей микробизнеса фактор свободы оказался доминирующим — его выбрали 62% участников.
Большинство предпринимателей используют ИИ в бизнес-процессах
Исследование Russian Business и ЛАМПА показало, что бизнес пока не готов полностью передавать процессы искусственному интеллекту. Только 17% предпринимателей заявили, что автоматизируют максимум процессов с помощью ИИ. Большинство придерживается других позиций:
- 55% используют гибридную модель, совмещая ИИ и участие сотрудников в принятии решений,
- 27% сознательно делают ставку на людей и живую экспертизу в бизнес-процессах.
Российский бизнес пока не готов к выходу зарубеж
Большинство предпринимателей сосредоточены на внутренних проблемах, а не на выходе за рубеж. Сейчас:
- 37% не планируют открывать бизнес на иностранных рынках;
- 19% только рассматривают возможность сделать компанию международной;
- 7% уже готовятся к выходу на зарубежные рынки.
Авторы исследования отмечают, что российский бизнес сегодня в первую очередь занят выживанием, удержанием клиентов и адаптацией к нестабильной экономической среде.