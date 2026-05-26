Каждый второй предприниматель не открыл бы бизнес в 2026 году — но закрыть существующую компанию готовы только 7%

Более половины российских предпринимателей столкнулись с падением выручки за последний год — при этом большинство всё равно не собирается закрывать бизнес, сообщают Russian Business и коммуникационное агентство ЛАМПА. Среди других жалоб — высокие налоги, снижение спроса и выгорание. При этом 48% предпринимателей признались, что не решились бы запускать своё дело с нуля в условиях ухудшения экономики.

Каждый десятый микробизнес готов закрыться

Снижение выручки за последние 12 месяцев зафиксировали 54% участников опроса. Речь идёт о падении доходов от 5% до 30% и более. Несмотря на это, российский бизнес адаптируется к сложным условиям экономики:

34% собираются сокращать издержки,

33% планируют сохранять стабильность без серьёзных изменений,

только 7% рассматривают продажу или закрытие бизнеса.

Тяжелее всего микробизнесу с численностью персонала до 15 человек — о падении выручки сообщили 60% респондентов. Однако даже здесь закрываться готовы лишь 9% компаний.

Главные проблемы бизнеса — нестабильный спрос, налоги и маркетинг

Наиболее частыми проблемами предприниматели назвали:

нестабильный спрос — 29%,

налоги и регуляторное давление — 29%,

привлечение клиентов и маркетинг — 20%,

выгорание и усталость — 18%,

кассовые разрывы — 17%,

конкуренцию и демпинг — 15%,

высокую ключевую ставку и дорогие кредиты — 14%,

кадровый дефицит — 12%,

сложности с масштабированием — 11%,

логистику и поставки — 8%.

Основательница агентства ЛАМПА и ведущая подкаста «Лампово посидели» Евгения Лампадова отметила, что бизнес — это долгосрочный проект с высоким уровнем неопределённости.

«От веры в свой продукт и своё дело напрямую зависит успех, даже когда в тебя на старте не верит никто. Но на этом пути важно не сгореть, бизнес — это марафон, а не спринт, при этом марафон не по прямой, а по пересеченной, с кучей вводных и неизвестных», — заявила Евгения Лампадова, основательница агентства ЛАМПА и ведущая подкаста «Лампово посидели».

Уверенность предпринимателей в завтрашнем дне остаётся на крайне низком уровне

На вопрос о готовности запускать бизнес с нуля в 2026 году 52% участников ответили положительно, а 48% участников — отрицательно. Исследователи считают, что минимальный перевес показывает крайне хрупкую предпринимательскую уверенность.

Фактически многие предприниматели продолжают удерживать уже существующий бизнес, но не готовы были бы повторить путь в нынешней экономической ситуации.

Свобода стала для бизнеса важнее денег

Главным мотиватором предпринимателей оказалась не прибыль, а свобода управления собственным временем — этот вариант выбрали 24% опрошенных. Ещё по 22% назвали финансовую независимость и ответственность перед семьёй и командой в качестве стимула продолжать заниматься бизнесом. Также предприниматели упоминали:

статус и признание — 14%,

азарт бизнеса — 13%,

удовольствие от построения системы — 13%,

желание изменить отрасль — 13%,

создание наследия для детей — 13%.

У представителей микробизнеса фактор свободы оказался доминирующим — его выбрали 62% участников.

Большинство предпринимателей используют ИИ в бизнес-процессах

Исследование Russian Business и ЛАМПА показало, что бизнес пока не готов полностью передавать процессы искусственному интеллекту. Только 17% предпринимателей заявили, что автоматизируют максимум процессов с помощью ИИ. Большинство придерживается других позиций:

55% используют гибридную модель, совмещая ИИ и участие сотрудников в принятии решений,

27% сознательно делают ставку на людей и живую экспертизу в бизнес-процессах.

Российский бизнес пока не готов к выходу зарубеж

Большинство предпринимателей сосредоточены на внутренних проблемах, а не на выходе за рубеж. Сейчас:

37% не планируют открывать бизнес на иностранных рынках;

19% только рассматривают возможность сделать компанию международной;

7% уже готовятся к выходу на зарубежные рынки.

Авторы исследования отмечают, что российский бизнес сегодня в первую очередь занят выживанием, удержанием клиентов и адаптацией к нестабильной экономической среде.