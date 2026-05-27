Yandex B2B Tech запустит ИИ-сервис VibeCraft: он сможет создавать сайты и приложения по описанию пользователя

Yandex B2B Tech разрабатывает сервис VibeCraft, который позволит создавать сайты и веб-приложения по текстовому описанию без навыков программирования, сообщили в компании. Пользователю достаточно описать идею словами — ИИ-ассистент уточнит детали и сам начнёт реализацию проекта. Официальный запуск сервиса запланирован на июнь.

VibeCraft позволит программировать сайты и игры без навыков разработки

С помощью VibeCraft пользователи смогут создавать сайты, CRM- и трекинг-системы, опросы, онлайн-игры и другие веб-приложения.

В компании заявили, что сервис поможет быстро и с минимальными затратами запускать разные цифровые проекты — от бизнес-сайтов до личных онлайн-инструментов.

Например, VibeCraft можно использовать для создания прототипов ИТ-проектов или презентации идеи инвесторам. Сервис также ориентирован на предпринимателей и продакт-менеджеров, которым нужно быстро собирать цифровые продукты без полноценной команды разработки.

В основе платформы — сразу три технологии Яндекса

Работоспособность сервиса обеспечивается тремя компонентами экосистемы Yandex B2B Tech, сообщили в пресс-службе:

SourceCraft отвечает за хранение исходного кода и управление версиями;

Yandex Cloud предоставляет необходимые вычислительные ресурсы;

Yandex AI Studio управляет нейросетевыми алгоритмами.

Код каждого проекта будет доступен в репозитории SourceCraft. При необходимости пользователь сможет передать его профессиональным разработчикам для доработки.

Создание сайта будет занимать несколько часов вместо недель разработки

По данным Yandex B2B Tech, сервис позволит значительно снизить стоимость создания сайтов и запускать цифровые продукты за несколько часов.

В компании подчёркивают, что VibeCraft отличается от классических конструкторов сайтов. Вместо шаблонов сервис создаёт продукт под конкретную задачу пользователя.

«Миллионы людей хотят запустить свой проект или сервис, но сталкиваются с барьером: нет времени, бюджета, команды разработки или технических знаний. При этом, например, представить современный бизнес или даже хобби-проект без присутствия в интернете — невозможно. Наша цель — убрать этот барьер. Сайт или приложение должны создаваться так же просто, как написать сообщение», — отметил технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Контекст

Запуск VibeCraft происходит на фоне активного роста финансовых показателей Yandex B2B Tech. По итогам 2025 года совокупная выручка направления достигла 48,2 млрд рублей, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущим годом.

Основными драйверами роста стали облачная платформа Yandex Cloud и сервис Яндекс 360, чьи доходы выросли на 39% и 59% соответственно. При этом выручка Yandex AI Studio — платформы, лежащей в основе VibeCraft, — удвоилась за год, достигнув 2 млрд рублей.