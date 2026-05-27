38% россиян считают себя новичками даже спустя год работы — часто неопытными себя чувствуют маркетологи и дизайнеры

38% россиян считают себя новичками даже спустя год работы — часто неопытными себя чувствуют маркетологи и дизайнерыГлавная причина неуверенности в себе — быстро меняющиеся требования к рабочим навыкам
Более трети россиян продолжают ощущать себя новичками в течение первого года на новой работе, сообщают Авито Работа и онлайн-кинотеатр КИОН. Особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер маркетинга, дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% россиян хотели бы получить повышение после первого года работы.
Молодые сотрудники чаще чувствуют себя новичками
Согласно исследованию, 38% россиян, работающих на текущем месте менее года, полностью или частично ощущают себя новичками. С возрастом чувство заметно снижается:
- среди сотрудников 18–24 лет новичками себя считают 76%,
- среди работников 55–64 лет — только 15%.
Чаще всего с чувством неуверенности в своих навыков сталкиваются люди, работающие в сфере:
- маркетинга — 66%,
- дизайна — 63%,
- бьюти-сферы — 58%.
Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в подобных направлениях с высокой скоростью изменений и постоянным появлением новых инструментов и запросов от клиентов.
Большинство сотрудников осваиваются самостоятельно
57% респондентов, чувствующих себя новичками, рассказали, что при выходе на работу им объяснили только часть процессов. Остальные особенности работы им пришлось изучать самостоятельно. Полноценный онбординг чаще встречается:
- в автосервисах — 44%,
- среди работников складов и клининга — 37%.
Исследование показывает, что для многих россиян первые месяцы работы остаются периодом самостоятельного погружения в профессию, где особенно важны поддержка команды и понятные задачи.
Почти половина сотрудников ждёт повышения уже в первый год
42% опрошенных рассчитывают получить повышение в течение первого года работы. Среди тех, кто в то же время ощущает себя новичком, карьерный рост ожидают в течение первого года работы. Чаще других на продвижение в течение одного года рассчитывают специалисты маркетинга и PR и автосервиса — по 64%.
Реже всего повышения в течение года ожидают:
- мастера по ремонту техники — 16%,
- сотрудники сельского хозяйства — 29%,
- работники сферы образования — 31%.
Лучший способ учиться — наблюдать за опытными коллегами
Главным фактором профессионального развития сотрудники назвали работу рядом с более опытными коллегами — этот вариант выбрали 23% респондентов. Каждый пятый считает основным драйвером роста ежедневную практику и повторение рабочих задач.
Самостоятельное обучение и курсы оказались менее популярны — на них делают ставку 19% опрошенных.
Среди топ-менеджеров главным фактором профессионального развития выделяют накопление собственного опыта — вариант выбрали 29% руководителей.
График оказался важнее зарплаты
Наиболее универсальным фактором, влияющим на желание оставаться в компании, россияне назвали удобный график или формат работы — так сообщили 34% участников опроса. Также в числе ключевых факторов:
- уровень дохода — 25%,
- ощущение стабильности — 23%.
Одновременно приоритеты заметно различаются по профессиям. Например:
- юристы и топ-менеджеры чаще акцентируют внимание на доходе,
- сотрудники образования, HR и логистики — на стабильности,
- дизайнеры, преподаватели и представители социальной сферы — на удобном графике.