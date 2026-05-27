38% россиян считают себя новичками даже спустя год работы — часто неопытными себя чувствуют маркетологи и дизайнеры

Более трети россиян продолжают ощущать себя новичками в течение первого года на новой работе, сообщают Авито Работа и онлайн-кинотеатр КИОН. Особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер маркетинга, дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% россиян хотели бы получить повышение после первого года работы.

Молодые сотрудники чаще чувствуют себя новичками

Согласно исследованию, 38% россиян, работающих на текущем месте менее года, полностью или частично ощущают себя новичками. С возрастом чувство заметно снижается:

среди сотрудников 18–24 лет новичками себя считают 76%,

среди работников 55–64 лет — только 15%.

Чаще всего с чувством неуверенности в своих навыков сталкиваются люди, работающие в сфере:

маркетинга — 66%,

дизайна — 63%,

бьюти-сферы — 58%.

Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в подобных направлениях с высокой скоростью изменений и постоянным появлением новых инструментов и запросов от клиентов.

Большинство сотрудников осваиваются самостоятельно

57% респондентов, чувствующих себя новичками, рассказали, что при выходе на работу им объяснили только часть процессов. Остальные особенности работы им пришлось изучать самостоятельно. Полноценный онбординг чаще встречается:

в автосервисах — 44%,

среди работников складов и клининга — 37%.

Исследование показывает, что для многих россиян первые месяцы работы остаются периодом самостоятельного погружения в профессию, где особенно важны поддержка команды и понятные задачи.

Почти половина сотрудников ждёт повышения уже в первый год

42% опрошенных рассчитывают получить повышение в течение первого года работы. Среди тех, кто в то же время ощущает себя новичком, карьерный рост ожидают в течение первого года работы. Чаще других на продвижение в течение одного года рассчитывают специалисты маркетинга и PR и автосервиса — по 64%.

Реже всего повышения в течение года ожидают:

мастера по ремонту техники — 16%,

сотрудники сельского хозяйства — 29%,

работники сферы образования — 31%.

Лучший способ учиться — наблюдать за опытными коллегами

Главным фактором профессионального развития сотрудники назвали работу рядом с более опытными коллегами — этот вариант выбрали 23% респондентов. Каждый пятый считает основным драйвером роста ежедневную практику и повторение рабочих задач.

Самостоятельное обучение и курсы оказались менее популярны — на них делают ставку 19% опрошенных.

Среди топ-менеджеров главным фактором профессионального развития выделяют накопление собственного опыта — вариант выбрали 29% руководителей.

График оказался важнее зарплаты

Наиболее универсальным фактором, влияющим на желание оставаться в компании, россияне назвали удобный график или формат работы — так сообщили 34% участников опроса. Также в числе ключевых факторов:

уровень дохода — 25%,

ощущение стабильности — 23%.

Одновременно приоритеты заметно различаются по профессиям. Например: