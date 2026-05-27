Офисы в новых районах Москвы подорожали в 2 раза: самый высокий спрос — на небольшие строящиеся помещения

Стоимость офисов класса А в Москве за время строительства выросла в среднем на 35–50%, а в отдельных проектах — более чем в два раза, говорится в совместном исследовании Ricci и Level Group, с которым ознакомился Russian Business. Самый заметный рост аналитики зафиксировали в новых деловых кластерах столицы. При этом значительная часть объектов ещё не введена в эксплуатацию — это, по оценке экспертов, даёт потенциал для дальнейшего роста стоимости.

Новые деловые районы Москвы продолжают дорожать

Так, в деловом кластере Ленинского проспекта стоимость помещений в проектах, стартовавших три-четыре года назад, к концу первого квартала 2026 года выросла на 103%. В «Большом Сити» рост цен по отдельным объектам достиг 80%, а в Калужском районе — 46%.

В исследовании подчёркивается, что часть площадей в этих локациях пока ещё не введена в эксплуатацию. Это сохраняет потенциал дальнейшей капитализации по мере реализации проектов.

На небольшие офисы пришлось 73% всех сделок в новых бизнес-центрах Москвы

Эксперты отмечают, что в сформировавшихся деловых районах цены уже приблизились к пиковым значениям. На этом фоне новые кластеры продолжают активно расти благодаря развитию инфраструктуры и более низкому чеку на старте продаж. Это повышают интерес к этим локациям как со стороны инвесторов, так и конечных покупателей.

Рынок офисной недвижимости Москвы становится всё более «розничным», подчеркивают исследователи. По итогам первого квартала 2026 года на помещения площадью до 150 кв. м пришлось 73% всех сделок в строящихся бизнес-центрах столицы.

По итогам первого квартала 2026 года уровень вакантности на офисном рынке Москвы составил 3,9%. Несмотря на ожидаемый ввод новых объектов, аналитики прогнозируют сохранение дефицита качественного предложения. Общий объём ввода офисной недвижимости в 2026 году может составить около 650 тыс. кв. м.

Инвесторы зарабатывают на офисах ещё до ввода зданий

Как отмечают аналитики, небольшие офисные лоты сохраняют высокую ликвидность благодаря более низкому порогу входа и возможности покупки без значительного заёмного финансирования.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова пояснила, что низкая вакантность и сдержанные темпы ввода офисов создают дефицит качественных площадей, а покупка на стадии котлована даёт потенциал дальнейшего роста стоимости.

«Покупка офиса на стадии котлована в локации с инфраструктурным потенциалом — это, по сути, ставка на хорошую капитализацию», — подчеркнула директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

По оценке директора по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрия Антонова, в ближайшие годы наибольший потенциал роста сохранят районы, где одновременно развиваются транспортные узлы, жилые кварталы и деловая инфраструктура.