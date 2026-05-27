Сбер запустил сервис для безопасной покупки авто с пробегом — но пока купить машину можно только в кредит

Сбер запустил сервис для безопасной покупки авто с пробегом — но пока купить машину можно только в кредитПользователи смогут проверить транспорт на аресты, залоги и другие обременения
Сбер запустил функцию безопасной покупки автомобилей с пробегом. Пользователи смогут проверить машину на ограничения, оформить автокредит и провести расчёты с продавцом прямо в приложении СберБанк Онлайн. В ближайшее время функция станет доступна всем клиентам банка.
Продавец подключается к сделке через приглашение от покупателя в СберБанк Онлайн
После того, как покупатель найдёт и договорится о покупке подходящей машины, ему нужно будет оформить сделку в СберБанке Онлайн. Нужно указать параметры автомобиля в разделе «Кредиты» в приложении СберБанк Онлайн. После система автоматически:
- проверит машину на аресты, залоги и другие обременения,
- предложит условия автокредита,
- сформирует договор купли-продажи,
- организует безопасный перевод денег продавцу.
Продавец подключается к сделке через приглашение от покупателя и получает деньги через СберБанк Онлайн после подписания документов. Для проведения сделки и покупатель, и продавец должны быть клиентами Сбера, а продавец — подтверждённым владельцем автомобиля.
Сбер гарантирует безопасность расчётов
В банке заявили, что сервис закрывает основные риски вторичного авторынка — от поддельных денег до проблем с юридической чистотой автомобиля. Финансовую и юридическую безопасность сделки Сбер берёт на себя:
- проверяет автомобиль через системы анализа данных,
- оформляет документы,
- организует расчёты,
- автоматически регистрирует залог по кредиту.
Дополнительно пользователям доступны услуги «СберАвто», включая подбор машины под бюджет, выездную диагностику, осмотр автомобиля в другом городе, оформление страховки, продлённую гарантию, сервисы помощи на дороге.
На первом этапе сервис работает только с автокредитами
Пока цифровая безопасная сделка доступна только при покупке автомобиля в кредит. В Сбере пояснили, что после проверки машина становится залогом по кредиту, поэтому банк может предложить более выгодные условия финансирования для покупателя.
Позже сервис планируют расширить и на сделки за собственные средства. Тогда пользователи смогут официально оформить договор, проверить автомобиль и безопасно перевести деньги продавцу.
В ближайший год Сбер планирует добавить ИИ-подбор автомобилей, электронное подписание договора купли-продажи, новые инструменты безопасных расчётов.