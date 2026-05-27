Сбер запустил сервис для безопасной покупки авто с пробегом — но пока купить машину можно только в кредит

Сбер запустил функцию безопасной покупки автомобилей с пробегом. Пользователи смогут проверить машину на ограничения, оформить автокредит и провести расчёты с продавцом прямо в приложении СберБанк Онлайн. В ближайшее время функция станет доступна всем клиентам банка.

Продавец подключается к сделке через приглашение от покупателя в СберБанк Онлайн

После того, как покупатель найдёт и договорится о покупке подходящей машины, ему нужно будет оформить сделку в СберБанке Онлайн. Нужно указать параметры автомобиля в разделе «Кредиты» в приложении СберБанк Онлайн. После система автоматически:

проверит машину на аресты, залоги и другие обременения,

предложит условия автокредита,

сформирует договор купли-продажи,

организует безопасный перевод денег продавцу.

Продавец подключается к сделке через приглашение от покупателя и получает деньги через СберБанк Онлайн после подписания документов. Для проведения сделки и покупатель, и продавец должны быть клиентами Сбера, а продавец — подтверждённым владельцем автомобиля.

Сбер гарантирует безопасность расчётов

В банке заявили, что сервис закрывает основные риски вторичного авторынка — от поддельных денег до проблем с юридической чистотой автомобиля. Финансовую и юридическую безопасность сделки Сбер берёт на себя:

проверяет автомобиль через системы анализа данных,

оформляет документы,

организует расчёты,

автоматически регистрирует залог по кредиту.

Дополнительно пользователям доступны услуги «СберАвто», включая подбор машины под бюджет, выездную диагностику, осмотр автомобиля в другом городе, оформление страховки, продлённую гарантию, сервисы помощи на дороге.

На первом этапе сервис работает только с автокредитами

Пока цифровая безопасная сделка доступна только при покупке автомобиля в кредит. В Сбере пояснили, что после проверки машина становится залогом по кредиту, поэтому банк может предложить более выгодные условия финансирования для покупателя.

Позже сервис планируют расширить и на сделки за собственные средства. Тогда пользователи смогут официально оформить договор, проверить автомобиль и безопасно перевести деньги продавцу.

В ближайший год Сбер планирует добавить ИИ-подбор автомобилей, электронное подписание договора купли-продажи, новые инструменты безопасных расчётов.





