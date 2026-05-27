В России ограничили ввоз сразу нескольких брендов по параллельному импорту: среди них — Asus, Samsung и Oral-B

27 мая 2026 года в России начал действовать обновлённый перечень товаров для параллельного импорта. По данным РБК, из списка исчезли десятки зарубежных брендов электроники, косметики и бытовой техники, включая Acer, ASUS, Samsung и Oral-B. Власти рассчитывают, что новые меры повысят спрос на российскую радиоэлектронику.

Параллельный импорт начали сокращать из-за роста российских аналогов

Перечень товаров для параллельного импорта регулярно пересматривается, заявили ранее ТАСС в Минпромторге. Из него исключают бренды и отдельные категории продукции, если в России сохраняется локализованное производство, продолжаются поставки от правообладателей и официальных дистрибьюторов или на рынке уже есть достаточное количество отечественных аналогов.

В министерстве также заявляли, что сокращение перечня не повлияет на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку в стране «есть достаточно аналогов». В ведомстве рассчитывают, что такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию и поддержат развитие российской промышленности.

Рынок рассчитывает на альтернативные каналы поставок

Исключение брендов электроники из перечня параллельного импорта не означает полного запрета на их ввоз в Россию, сообщил ТАСС президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук.

По его словам, необходимую радиоэлектронную продукцию по-прежнему можно будет поставлять через трансграничные каналы и импорт из дружественных стран. Он также отметил, что на российском рынке представлены отечественные аналоги такой продукции.

В РАТЭК ожидают, что торговые сети будут перестраивать каналы поставок и продаж с учётом новых ограничений.

В АКИТ предупредили о риске роста теневого импорта

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил РБК, что сейчас каждый бренд в перечне параллельного импорта проходит отдельную общественную экспертизу. По его словам, при подготовке списков власти учитывают сразу несколько факторов: уход компании с российского рынка, наличие локального производства и сохранение рабочих мест.

Он также отметил, что в случае запрета на ввоз востребованных товаров для легального бизнеса освободившуюся нишу может занять теневой сектор.

Российским производителям будет сложно быстро заместить освободившиеся ниши, заявил «Коммерсанту» генеральный директор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов. По его словам, отечественные аналоги пока уступают по характеристикам и выпускаются ограниченными объёмами, а на фоне дефицита памяти, жёстких дисков и оперативной памяти цены могут вырасти. Кроме того, он ожидает сложный переходный период продолжительностью от шести до 12 месяцев.

Контекст

Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Он позволяет ввозить товары без согласия правообладателей, а перечень разрешённой продукции регулярно обновляется. Объявляя о продлении механизма на 2025 год, первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что список товаров постепенно будут сокращать.

Весной 2025 года Минпромторг уже исключил из перечня продукцию HP и Fujitsu. Тогда под ограничения попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки.

Теперь Минпромторг исключил из перечня компьютеры и запоминающие устройства следующих брендов:

Acer;

ASUS;

Hewlett Packard (HP);

HPE;

Intel;

Samsung;

Kingston;

Toshiba;

IBM;

Cisco;

Fujitsu;

Hitachi;

ADATA;

AIC;

Apacer;

Hynix;

Inspur;

SanDisk;

Transcend;

xFusion.

Также из списка убрали электробритвы Braun, зубные щётки и принадлежности Oral-B, зубные пасты BIOREPAIR, печатную технику и краску Ricoh, а также материалы для лепки бренда Spin Master.

Из перечня исключили и ряд брендов парфюмерии и косметики: