ИИ вытесняет «белых воротничков»: конкуренция за рабочие места у топ-менеджеров оказалась выше, чем у сварщиков

В России профессии с высоким риском автоматизации всё чаще сталкиваются с перегретым рынком труда, показало исследование онлайн-университета Зерокодер, с которым ознакомился Russian Business. Аналитики обнаружили прямую зависимость: чем выше риск автоматизации, тем больше соискателей претендуют на одно рабочее место. По мнению экспертов, из-за ИИ рынок труда в 2026 году потеряет 1–1,5 млн рабочих мест.

Топ-менеджеры и юристы столкнулись с рекордной конкуренцией за рабочие места

Самая высокая конкуренция за вакансии сейчас наблюдается:

в стратегическом консалтинге,

управленческом менеджменте,

медиакоммуникациях.

Особенно высока конкуренция в топ-менеджменте: риск автоматизации немного превышает 40%, и уже сейчас на одну вакансию приходится более 27 кандидатов.

В юриспруденции ситуация чуть лучше: риски автоматизации в направлении умеренные — 27,5%, а конкуренция — 16 человек на место. Это значительно меньше, чем в топ-менеджменте.

Авторы исследования считают, что связь между риском автоматизации и конкуренцией обусловлена перепроизводством специалистов: университеты выпускают больше кадров, чем способен поглотить рынок.

Самыми уязвимыми перед ИИ оказались аналитики, дизайнеры и контент-специалисты

Наиболее высокий риск автоматизации зафиксирован у профессий, связанных с аналитикой, обработкой информации и созданием контента. В топ профессий, где может работать ИИ, вошли:

дизайнер презентаций — 70,6%,

диспетчер — 68,5%,

продуктовый аналитик — 67,4%,

писатель — 66,7%,

инженер данных — 66,3%,

менеджер маркетплейсов — 65,8%,

финансовый аналитик — 65,2%,

руководитель аналитики — 63,3%,

менеджер по закупкам — 62,1%,

художник — 61,1%.

Самый низкий риск автоматизации — у рабочих профессий

Самыми защищёнными от автоматизации оказались рабочие специальности. Минимальный риск замены ИИ получили:

уборщик — 9,6%,

токарь — 9,7%,

тракторист — 10,8%,

курьер — 11%,

охранник — 11,7%,

сварщик — 12,5%,

слесарь и лаборант — 14,2%,

водитель — 16,2%.

Исследователи называют устойчивость физического труда к автоматизации главным парадоксом рынка труда 2026 года.

За год число вакансий сократилось на 30%

Авторы исследования связывают рост конкуренции сразу с несколькими факторами:

замедлением экономики,

высокой ключевой ставкой,

сокращением найма,

активным внедрением ИИ.

По данным исследования, число вакансий за год сократилось на 27–30%. Большая часть компаний в России уже работают с ИИ:треть российских компаний уже используют нейросети,ещё половина находятся на этапе внедрения. В ИТ, телекоме и финансах ИИ-инструменты применяют до 95% компаний.

В «Зерокодере» считают, что уже в 2026 году искусственный интеллект сможет взять на себя объём работы, сопоставимый с 1–1,5 млн рабочих мест. Под автоматизацию прежде всего попадают:

документооборот,

обработка обращений,

первичный анализ данных,

рутинные аналитические задачи.

Бизнесу всё ещё не хватает людей для работы «в полях»

Несмотря на рост конкуренции среди офисных специалистов, кадровый дефицит сохраняется в сферах, где требуется физическое присутствие и работа с людьми.

Авторы исследования отмечают, что ИИ пока не способен полноценно заменить врачей,продавцов-консультантов, операторов станков, сотрудников производства, работников розницы.