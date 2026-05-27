ИИ вытесняет «белых воротничков»: конкуренция за рабочие места у топ-менеджеров оказалась выше, чем у сварщиков

ИИ вытесняет «белых воротничков»: конкуренция за рабочие места у топ-менеджеров оказалась выше, чем у сварщиковИз-за нейросетей уже в 2026 году рынок труда может потерять до 1,5 млн рабочих мест
В России профессии с высоким риском автоматизации всё чаще сталкиваются с перегретым рынком труда, показало исследование онлайн-университета Зерокодер, с которым ознакомился Russian Business. Аналитики обнаружили прямую зависимость: чем выше риск автоматизации, тем больше соискателей претендуют на одно рабочее место. По мнению экспертов, из-за ИИ рынок труда в 2026 году потеряет 1–1,5 млн рабочих мест.
Топ-менеджеры и юристы столкнулись с рекордной конкуренцией за рабочие места
Самая высокая конкуренция за вакансии сейчас наблюдается:
- в стратегическом консалтинге,
- управленческом менеджменте,
- медиакоммуникациях.
Особенно высока конкуренция в топ-менеджменте: риск автоматизации немного превышает 40%, и уже сейчас на одну вакансию приходится более 27 кандидатов.
В юриспруденции ситуация чуть лучше: риски автоматизации в направлении умеренные — 27,5%, а конкуренция — 16 человек на место. Это значительно меньше, чем в топ-менеджменте.
Авторы исследования считают, что связь между риском автоматизации и конкуренцией обусловлена перепроизводством специалистов: университеты выпускают больше кадров, чем способен поглотить рынок.
Самыми уязвимыми перед ИИ оказались аналитики, дизайнеры и контент-специалисты
Наиболее высокий риск автоматизации зафиксирован у профессий, связанных с аналитикой, обработкой информации и созданием контента. В топ профессий, где может работать ИИ, вошли:
- дизайнер презентаций — 70,6%,
- диспетчер — 68,5%,
- продуктовый аналитик — 67,4%,
- писатель — 66,7%,
- инженер данных — 66,3%,
- менеджер маркетплейсов — 65,8%,
- финансовый аналитик — 65,2%,
- руководитель аналитики — 63,3%,
- менеджер по закупкам — 62,1%,
- художник — 61,1%.
Самый низкий риск автоматизации — у рабочих профессий
Самыми защищёнными от автоматизации оказались рабочие специальности. Минимальный риск замены ИИ получили:
- уборщик — 9,6%,
- токарь — 9,7%,
- тракторист — 10,8%,
- курьер — 11%,
- охранник — 11,7%,
- сварщик — 12,5%,
- слесарь и лаборант — 14,2%,
- водитель — 16,2%.
Исследователи называют устойчивость физического труда к автоматизации главным парадоксом рынка труда 2026 года.
За год число вакансий сократилось на 30%
Авторы исследования связывают рост конкуренции сразу с несколькими факторами:
- замедлением экономики,
- высокой ключевой ставкой,
- сокращением найма,
- активным внедрением ИИ.
По данным исследования, число вакансий за год сократилось на 27–30%. Большая часть компаний в России уже работают с ИИ:треть российских компаний уже используют нейросети,ещё половина находятся на этапе внедрения. В ИТ, телекоме и финансах ИИ-инструменты применяют до 95% компаний.
В «Зерокодере» считают, что уже в 2026 году искусственный интеллект сможет взять на себя объём работы, сопоставимый с 1–1,5 млн рабочих мест. Под автоматизацию прежде всего попадают:
- документооборот,
- обработка обращений,
- первичный анализ данных,
- рутинные аналитические задачи.
Бизнесу всё ещё не хватает людей для работы «в полях»
Несмотря на рост конкуренции среди офисных специалистов, кадровый дефицит сохраняется в сферах, где требуется физическое присутствие и работа с людьми.
Авторы исследования отмечают, что ИИ пока не способен полноценно заменить врачей,продавцов-консультантов, операторов станков, сотрудников производства, работников розницы.