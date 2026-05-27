ИИ вытесняет «белых воротничков»: конкуренция за рабочие места у топ-менеджеров оказалась выше, чем у сварщиков

Из-за нейросетей уже в 2026 году рынок труда может потерять до 1,5 млн рабочих мест
27 мая 2026, 18:00
В России профессии с высоким риском автоматизации всё чаще сталкиваются с перегретым рынком труда, показало исследование онлайн-университета Зерокодер, с которым ознакомился Russian Business. Аналитики обнаружили прямую зависимость: чем выше риск автоматизации, тем больше соискателей претендуют на одно рабочее место. По мнению экспертов, из-за ИИ рынок труда в 2026 году потеряет 1–1,5 млн рабочих мест.

Топ-менеджеры и юристы столкнулись с рекордной конкуренцией за рабочие места

Самая высокая конкуренция за вакансии сейчас наблюдается:

  • в стратегическом консалтинге,
  • управленческом менеджменте,
  • медиакоммуникациях.

Особенно высока конкуренция в топ-менеджменте: риск автоматизации немного превышает 40%, и уже сейчас на одну вакансию приходится более 27 кандидатов.

В юриспруденции ситуация чуть лучше: риски автоматизации в направлении умеренные — 27,5%, а конкуренция — 16 человек на место. Это значительно меньше, чем в топ-менеджменте.

Авторы исследования считают, что связь между риском автоматизации и конкуренцией обусловлена перепроизводством специалистов: университеты выпускают больше кадров, чем способен поглотить рынок.

Самыми уязвимыми перед ИИ оказались аналитики, дизайнеры и контент-специалисты

Наиболее высокий риск автоматизации зафиксирован у профессий, связанных с аналитикой, обработкой информации и созданием контента. В топ профессий, где может работать ИИ, вошли:

  • дизайнер презентаций — 70,6%,
  • диспетчер — 68,5%,
  • продуктовый аналитик — 67,4%,
  • писатель — 66,7%,
  • инженер данных — 66,3%,
  • менеджер маркетплейсов — 65,8%,
  • финансовый аналитик — 65,2%,
  • руководитель аналитики — 63,3%,
  • менеджер по закупкам — 62,1%,
  • художник — 61,1%.

Самый низкий риск автоматизации — у рабочих профессий

Самыми защищёнными от автоматизации оказались рабочие специальности. Минимальный риск замены ИИ получили:

  • уборщик — 9,6%,
  • токарь — 9,7%,
  • тракторист — 10,8%,
  • курьер — 11%,
  • охранник — 11,7%,
  • сварщик — 12,5%,
  • слесарь и лаборант — 14,2%,
  • водитель — 16,2%.

Исследователи называют устойчивость физического труда к автоматизации главным парадоксом рынка труда 2026 года.

За год число вакансий сократилось на 30%

Авторы исследования связывают рост конкуренции сразу с несколькими факторами:

  • замедлением экономики,
  • высокой ключевой ставкой,
  • сокращением найма,
  • активным внедрением ИИ.

По данным исследования, число вакансий за год сократилось на 27–30%. Большая часть компаний в России уже работают с ИИ:треть российских компаний уже используют нейросети,ещё половина находятся на этапе внедрения. В ИТ, телекоме и финансах ИИ-инструменты применяют до 95% компаний.

В «Зерокодере» считают, что уже в 2026 году искусственный интеллект сможет взять на себя объём работы, сопоставимый с 1–1,5 млн рабочих мест. Под автоматизацию прежде всего попадают:

  • документооборот,
  • обработка обращений,
  • первичный анализ данных,
  • рутинные аналитические задачи.

Бизнесу всё ещё не хватает людей для работы «в полях»

Несмотря на рост конкуренции среди офисных специалистов, кадровый дефицит сохраняется в сферах, где требуется физическое присутствие и работа с людьми.

Авторы исследования отмечают, что ИИ пока не способен полноценно заменить врачей,продавцов-консультантов, операторов станков, сотрудников производства, работников розницы.

Анастасия Черкесова
