Яндекс Лавка начала работать со слабослышащими курьерами — компания адаптировала приложение для доставщиков

Яндекс Лавка начала работать со слабослышащими курьерами во всех городах присутствия сервиса, сообщили в пресс-службе компании. В приложении появятся специальные функции для партнёров — вибрация, текстовый формат взаимодействия курьеров с сервисом, а также уведомление пользователей о том, что к ним приедет слабослышащий курьер. Также Яндекс начал обучать сотрудников и руководителей складов взаимодействию с доставщиками с ограничениями здоровья.

В приложении появились вибрации и текстовый гид

Для курьеров с особенностями слуха в приложении появились дополнительные инструменты:

звуковые уведомления теперь дублируются вибрацией, чтобы партнёры не пропускали важные сообщения,

в сервис добавили пошаговый текстовый гид по работе с платформой для курьеров,

пользователи при оформлении заказа увидят уведомление о том, что доставку выполнит курьер с особенностями слуха, а для общения будет доступен чат,

информация о подключении и условиях сотрудничества продублирована на русском жестовом языке на отдельной странице сервиса.

Компания также начала обучать сотрудников и руководителей дарксторов взаимодействию с людьми с особенностями здоровья.

По данным компании, сейчас в штате Яндекса работают более 1000 сотрудников с инвалидностью. Ещё свыше 5000 человек с особенностями здоровья сотрудничают с сервисами компании как партнёры — доставляют заказы, выполняют поездки в Такси или работают в дарксторах.

Ранее компания обновила Алису AI для слабовидящих пользователей

В апреле 2026 года Яндекс обновил Алису AI для незрячих и слабовидящих пользователей. Например, чат-бот в приложении и веб-версии теперь поддерживает скринридеры (программы, которые анализируют информацию на экране и преобразуют текст, кнопки и элементы интерфейса в речь или шрифт Брайля) и брайлевские дисплеи, которые преобразуют текст на экране в рельефные точки. Яндекс обновил Алису AI для слабовидящих и незрячих — теперь ответы ИИ можно озвучить или перевести в шрифт Брайля Читать

Разработчики добавили специальную разметку интерфейса, текстовые описания элементов и управление с клавиатуры. Пользователям доступны все функции обычной версии Алисы AI — от генерации текстов и поиска рецептов до планирования путешествий и сравнения цен на маркетплейсах.

Контекст

В Яндексе отметили, что сейчас уже 16 сервисов компании адаптированы для людей с нарушениями зрения, включая Такси, Почту, Браузер, Книги и Музыку. Компания также внедряет тифлокомментарии в видеоконтенте — закадровое описание предметов, пространства, действий или эмоций. Оно передает информацию, которую незрячие или слабовидящие люди не могут воспринять визуально. Комментарий внедряется в паузы между диалогами, чтобы сюжет оставался понятным.

Кроме того, Алиса умеет распознавать голосовые запросы пользователей с особенностями речи.