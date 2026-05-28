Яндекс может купить сервис онлайн-бронирования отелей «Островок»: сумма сделки оценивается в 20 млрд ₽

«Яндекс» стал основным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», сообщает «Коммерсант». Собственники рассчитывают продать компанию за 20 млрд рублей, однако потенциальный покупатель готов заплатить не более 15 млрд рублей. По оценке экспертов, в случае сделки «Яндекс» сможет контролировать почти 60% рынка онлайн-бронирования отелей в России.

«Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров

О планах продать «Островок» ещё в ноябре 2025 года писали «Известия». Тогда источники сообщали, что интерес к активу проявляли почти все крупные участники рынка. По данным источников «Коммерсанта», переговоры уже покинули два других потенциальных покупателя — «Авито» и «Суточно.ру».

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», сначала собственники рассчитывали продать сервис за 27 млрд рублей, однако позже сумма снизилась до 20 млрд рублей. Источник связывает это в том числе с укреплением рубля.

Сейчас именно стоимость актива остаётся главным предметом переговоров между «Яндексом» и владельцами сервиса. По данным источников «Коммерсанта», компания готова заплатить не более 15 млрд рублей.

В «Островке» отказались комментировать сделку Russian Business и назвали информацию «слухами».

Владелец «Островка» сохранит IT-платформу и международный бизнес

В периметр сделки войдут только российские активы «Островка». По данным источников, собственники продают бренд и контракты с отельерами, но технологическая платформа сервиса останется у владельца «Островка» — Emerging Travel Group (ETG) — для международного бизнеса. После продажи «Островка» ETG не исключает IPO в Нью-Йорке.

У Яндекса уже есть свои решения, поэтому он сохраняет интерес к активу и приобретению бренда, отметил источник «Коммерсанта».

Основным мотивом покупки собеседники издания называют желание «Яндекса» усилить позиции на рынке гостиничных бронирований за счёт поглощения ближайшего конкурента.

«Яндекс Путешествия» и «Островок» вместе займут почти 60% рынка

По данным Travelline, в начале мая 2026 года через «Островок» проходило 24,8% гостиничных бронирований в сегменте OTA. Год к году показатель вырос на 0,11 процентного пункта.

Ближайшие конкуренты сервиса — «Яндекс Путешествия» и подконтрольный «Яндексу» Acase.ru. Совокупно на них пришлось 34,9% продаж через OTA.

Руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов заявил, что после покупки «Островка» «Яндекс» получит на российском рынке долю, сопоставимую с долей Booking.com, ушедшего из России в 2022 году.

Эксперты ждут проверки сделки со стороны ФАС

Эксперты «Коммерсанта» считают, что покупка «Островка» позволит «Яндексу» усилить позиции не только в массовом сегменте, но и в B2B-направлении, где сервис работает с агентствами, туроператорами и корпоративными клиентами. По их оценке, создание сильного игрока в этом сегменте обычно занимает годы.

Собеседники издания также полагают, что сделка потребует согласования Федеральной антимонопольной службы, поскольку её сумма превышает 7 млрд рублей, а доля «Яндекса» на рынке может существенно вырасти. При этом вероятность одобрения выше, если бренд «Островка» сохранит формальную независимость.

Контекст

«Островок» в 2010 году основали Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Сейчас сервис принадлежит зарегистрированной в США Emerging Travel Group (ETG), а российские юридические лица контролируются созданной в ОАЭ Maletto Investments Ltd.

Совокупная выручка операционных компаний «Островка» — «Тревелтек», «Бронирование гостиниц» и «Агентика Тревэл» — в 2025 году выросла на 13,5% и составила 10,86 млрд рублей.