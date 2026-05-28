Т2 подал в суд на «Билайн» из-за схожего названия товарного знака— оператора обвиняют в копировании подписки «Микс»

Компания «Т2 мобайл» 25 мая подала в Арбитражный суд Москвы два иска к «Билайну», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя истца. В Т2 убеждены, что конкурент фактически скопировал их продукт, воспользовавшись узнаваемостью бренда. Оператор хочет оспорить право «Билайна»использовать название «Микс» для мультиподписки на онлайн-кинотеатры.

В T2 обвиняют «Билайн» в копировании концепции мультиподписки

Как уточняют представители оператора, на протяжении нескольких лет в Т2 работает мультиподписка Mixx. Она даёт доступ к онлайн-кинотеатрам, сервисам электронных и аудиокниг, музыкальным платформам и другим развлекательным сервисам.

В марте 2026 года стало известно, что «Билайн» переименовал своё приложение «Попкорн» в «Микс» и запустил под этим названием подписку, также открывающую доступ к кинотеатрам — Premier, Viju и Start.

В T2 уверены, что конкурент не просто скопировал сходное обозначение, но и позаимствовал саму концепцию мультиподписки, которую T2 продвигала четыре года через масштабные рекламные кампании.

T2 требует запретить «Билайну» оказывать услуги под брендом «Микс»

В «Т2 мобайл» считают, что действия «Билайна» приведут к оттоку абонентской базы. В исковых требованиях оператор просит суд:

признать использование обозначений «подписка Микс» и «MIX» актом недобросовестной конкуренции;

запретить ответчику применять эти названия при оказании мультисервисных услуг;

подтвердить нарушение исключительных прав T2 на товарные знаки;

удалить обозначения «Mix», «Микс», «подписка Микс» и «miks» со страниц сайта beeline.tv.

В «Билайне» сообщили «Ведомостям», что пока не получали исковых заявлений. После ознакомления сдокументами компания проверит обоснованность претензий.

Эксперты: шансы Т2 на победу высоки — «Билайну» грозит крупный штраф

Шансы Т2 на успех в этом споре достаточно высоки, считает руководитель практики интеллектуальной собственности K&P.Group Анна Молчанова.

«Сходство обозначений, используемых двумя компаниями, очевидно, а предоставляемые под ними услуги являются однородными — это ключевой критерий для установления нарушения прав на товарный знак», — пояснила Анна Молчанова в комментарии Russian Business.

По словам эксперта, товарный знак Т2 зарегистрирован в том числе по 38-му классу МКТУ, который охватывает трансляцию фильмов и телепередач, поэтому услуги мультиподписок полностью попадают под правовую охрану.

Анна Молчанова уточнила, что идеи и концепции не охраняются законом, поэтому копирование самой модели подписки не будет самостоятельным правонарушением. Однако этот аргумент может быть использован Т2 как дополнительное доказательство имитации названия для признания действий «Билайна» актом недобросовестной конкуренции.

Старший юрист практики разрешения споров Адвокатского бюро ЮКАМ Осман Байкулов также считает шансы Т2 высокими — названия «Mixx» и «Микс» фонетически и семантически сходны «до степени смешения». По мнению эксперта, отток абонентов из-за схожего названия вполне вероятен, особенно среди невнимательных пользователей, которые могут просто перепутать два похожих продукта.

«“Билайн” при защите, скорее всего, будет делать упор на то, что слово “микс” является описательным, то есть указывает на смешение контента, и потому не должно пользоваться исключительной охраной», — подчеркнул Осман Байкулов в комментарии Russian Business.

Оператор также попытается доказать независимый выбор названия, добавил эксперт.

В случае проигрыша «Билайну» грозит не только запрет на использование бренда «Микс», но и финансовые санкции. Анна Молчанова пояснила, что правообладатель может потребовать:

компенсацию до 10 млн рублей;

взыскание в размере двукратной стоимости права использования товарного знака;

двукратный размер выручки от спорной мультиподписки.

Осман Байкулов добавил, что размер выручки, направленный на возмещение ущерба, может составить сотни миллионов рублей.