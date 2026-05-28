WB Ресейл разрешил пользователям самим предлагать цену на товар — но продавец сможет выключать функцию торга

WB Ресейл разрешил пользователям самим предлагать цену на товар — но продавец сможет выключать функцию торгаПока опция доступна только части пользователей Wildberries
Wildberries дал пользователям возможность самим предлагать цену на товары в разделе «Ресейл». Если продавец согласится изменить стоимость товара, пользователи, которые раньше пытались договориться о скидке, получат уведомление. Пока опция появилась у части аудитории мобильного приложения Wildberries — позже функция станет доступна всем пользователям.
Продавец может согласиться на предложенную цену, скорректировать её — или не отвечать на запрос
Теперь в карточках товаров из раздела «Ресейл» отображается кнопка «Предложить цену». Через неё покупатель может отправить продавцу желаемую стоимость товара. Получив уведомление, продавец может:
- согласиться на предложенную цену,
- скорректировать стоимость,
- не отвечать на запрос.
Если владелец объявления решает снизить цену, пользователи, которые ранее пытались договориться о скидке, получают push-уведомление и смогут быстро оформить покупку.
Обновлённая цена автоматически становится видна всем пользователям платформы.
Продавец может отключить возможность торга
На одно объявление покупатель может отправить только одно предложение о снижении цены. Если позднее продавец самостоятельно изменит стоимость товара, возможность предложить новую цену откроется повторно.
Функцию торга можно включать и отключать вручную при создании или редактировании объявления.
В Wildberries рассчитывают, что новый инструмент сделает коммуникацию между пользователями проще и поможет быстрее заключать сделки без длинных переписок в комментариях.
Контекст
Ранее Wildberries расширила возможности C2C-сервиса «Ресейл»: пользователи смогут продавать не только товары, купленные на маркетплейсе, но и любые другие вещи вне зависимости от места покупки.
Стоимость товара не должна превышать 100 тыс. рублей, а максимальные габариты — 60×40×40 см.
При этом в сервисе сохраняются ограничения по категориям. К продаже не допускаются техника, ювелирные изделия, продукты питания, лекарства, алкоголь, растения, товары 18+ и крупногабаритные позиции.