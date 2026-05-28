«Яндекс» запустил комбинированную доставку: робот доставляет заказ до подъезда, курьер — до квартиры

«Яндекс» представил новый формат комбинированной доставки, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Робот везёт заказ до подъезда, а курьер — забирает товары и доставляет их до квартиры. В компании считают, что новый формат доставки поможет бизнесу сократить издержки на фоне дефицита курьеров и роста стоимости логистики.

Курьеры не потеряют в зарплате — они смогут выполнять больше заказов за смену

Комбинированная доставка будет работать следующим образом. Робот заберёт заказ из ресторана, магазина или даркстора и самостоятельно поедет к нужному дому. Курьер, который находится неподалёку, например в соседнем дворе, встретит робота у подъезда, примет заказ и доставит его непосредственно в квартиру.

Один курьер сможет работать сразу с несколькими роботами. При этом его заработок не снизится — за счёт большего числа заказов в единицу времени, пояснили в компании.

Рободоставка «Яндекса» уже обходится дешевле курьерской

Руководитель направления автономных роботов-доставщиков «Яндекса» Марат Мавлютов отметил, что из-за нехватки курьеров стоимость доставки до двери может расти, особенно в часы пик. При этом рободоставка, напротив, дешевеет по мере распространения машин и уже сейчас стоит меньше курьерской.

Комбинированный формат поможет закрыть потребность в курьерской доставке прямо в квартиру — один из самых популярных у клиентов вариантов, добавил Марат Мавлютов.

Для клиентов и бизнеса станут доступны три варианта доставки заказов

Комбинированная доставка будет стоить дешевле не только для бизнеса, но и для клиентов. При оформлении заказов пользователям будут доступны три варианта получения товаров:

роботизированная — до подъезда;

курьерская — до двери;

смешанная.

Воспользоваться новым сервисом смогут и партнёры «Яндекс Доставки». Кроме того, для компаний будет доступна традиционная роботизированная доставка товаров до подъезда.

Комбинированную доставку планируют запустить в городах, в которых доступна рободоставка

Комбинированную доставку уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. В планах — распространить этот формат на все города присутствия рободоставки и интегрировать её в «Яндекс Еду».

Сейчас рободоставка «Яндекса» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и в ряде других городов — Химках, Люберцах, Одинцово, Долгопрудном, Мурино и Иннополисе. Всего роботы компании перевезли более 1 млн заказов за всё время работы сервиса.

Контекст

По оценке «Яндекса», с момента запуска рободоставки в 2020 году роботы компании проехали более 2 млн км. По прогнозам компании, через два года каждый десятый заказ в экосистеме «Яндекса» будет доставляться роботом.

Парк роботов четвёртого поколения, представленный осенью 2025 года, выпускается серийно, что удешевляет производство и повышает проходимость техники. До конца 2027 года компания планирует выпустить до 20 тыс. роботов-доставщиков.