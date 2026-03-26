SpaceX повысила план на 30%: компания готовится привлечь $75 млрд в рамках IPO — размещение намечено на июнь

SpaceX повысила план по привлечению средств в рамках IPO до $75 млрд, сообщает Bloomberg. Ранее обсуждалась сумма около $50 млрд. Эти значения существенно превышают крупнейшее IPO в истории на $29 млрд, которые в 2019 году привлекла саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco. SpaceX может выйти на биржу уже в июне 2026-го.

Потенциальная оценка SpaceX превышает $1,75 трлн

SpaceX рассматривает ориентир около $75 млрд в рамках первичного размещения, сообщили источники Bloomberg. По их данным, компания стремится к оценке более $1,75 трлн в рамках IPO. Ранее после сделки по покупке xAI объединённая структура SpaceX оценивалась в $1,25 трлн.

При уровне капитализации $1,75 трлн SpaceX уступит только пяти участникам индекса S&P 500 — Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon — и окажется дороже Meta* Platforms и Tesla.

Как пишет Bloomberg, SpaceX рассчитывает провести размещение в июне, однако сроки могут измениться. Компания может подать документы на IPO в конфиденциальном режиме уже в ближайшее время.

Компании Маска погашают долги и выкупают облигации перед IPO

Перед размещением компании Илона Маска планируют полностью погасить долговые обязательства на $17,5 млрд. В эту сумму входят $12,5 млрд долга, привлечённого при покупке соцсети X, а также $5 млрд займов xAI через облигации и кредиты.

В январе xAI привлекла $20 млрд акционерного капитала — эти средства потенциально могут быть направлены на погашение задолженности, однако официального подтверждения этому нет. Ранее, в июне 2025 года, компания также заняла $5 млрд через облигации и кредиты.

Дополнительно компания планирует выкупить около $3 млрд высокодоходных облигаций xAI по цене 117% от номинала — по 117 центов за доллар.

Илон Маск может стать первым триллионером в мире

По данным Forbes, в феврале 2026 года Илон Маск стал самым богатым человеком в мире — его состояние превысило $800 млрд и достигло $852 млрд. Это произошло после сделки по объединению SpaceX и xAI, в результате которой объединённая структура получила оценку $1,25 трлн.

После IPO стоимость доли Илона Маска в SpaceX может превысить $625 млрд, это приблизит его к статусу первого в мире триллионера.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ