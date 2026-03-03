Илон Маск готовит SpaceX к IPO: стартапы X и xAI погасят $17,5 млрд долга — чтобы повысить доверие кредиторов
Илон Маск досрочно выкупает облигации X и xAI, объединяет активы и готовит SpaceX к листингу при оценке бизнеса в $1,25 трлн
Илон Маск готовится к IPO SpaceX и перед размещением планирует сократить долговую нагрузку своих активов. Компании X и xAI намерены полностью погасить обязательства на $17,5 млрд. В эту сумму входят $12,5 млрд долга, привлечённого при покупке соцсети X, а также $5 млрд займов xAI через облигации и кредиты.
xAI привлекла $20 млрд — они могут помочь в погашении долга
По данным источников, инвестиционный банк Morgan Stanley, который ранее организовывал привлечение заёмных средств для X и xAI, уведомил кредиторов о планах полного погашения обязательств. При этом банк не раскрывает, за счёт каких средств будет произведён расчёт.
Ранее xAI привлекла $20 млрд нового акционерного капитала в январе. Эти средства потенциально могут стать одним из источников финансирования выплаты, однако официальных подтверждений этому нет.
В июне 2025 года xAI также привлекала средства — $5 млрд через облигации
После покупки социальной сети X на компанию легло около $12,5 млрд долга — средства привлекались для финансирования сделки и дальнейшей операционной деятельности. В июне 2025 года xAI дополнительно заняла ещё $5 млрд, разместив облигации и привлекая кредиты. Таким образом, совокупная долговая нагрузка по этим обязательствам составила $17,5 млрд.
Часть долговых обязательств была размещена несколько лет назад, однако отдельные выпуски появились менее года назад и предусматривают штраф за досрочное погашение. В частности, речь идёт о $3 млрд высокодоходных облигаций xAI.
Компания планирует выкупить их по цене 117% от номинала — то есть по 117 центов за каждый доллар долга. Это означает премию к номинальной стоимости и дополнительную выплату инвесторам. На фоне новостей котировки облигаций выросли примерно на 3 процентных пункта и приблизились к уровню выкупа — около 117 центов за доллар.
Стартапы Илона Маска ежемесячно тратят на долги и серверы $1 млрд
Погашение долга происходит на фоне подготовки объединённой структуры SpaceX к публичному размещению. По данным Bloomberg, компания может подать документы на IPO уже в марте, чтобы выйти на биржу в июне.
Как отмечают эксперты, финансовая нагрузка внутри экосистемы Илона Маска различается. В отличие от X и xAI, SpaceX в последние годы не привлекала средства на долговом рынке. При этом X ежемесячно тратит десятки миллионов долларов на обслуживание долга, а xAI — около $1 млрд в месяц на развитие инфраструктуры, включая строительство дата-центров и закупку чипов.
Контекст
В феврале 2026 года Маск стал первым человеком в мире с капиталом более $800 млрд — по оценке Forbes, его состояние достигло $852 млрд.
Это произошло после того, как SpaceX приобрела xAI. Объединённая компания получила оценку в $1,25 трлн, где SpaceX стоит $1 трлн, а xAI — $250 млрд.
