Сундар Пичаи. Как эмигрант из Индии за 11 лет прошёл путь от продакт-менеджера до CEO Google

В 1993 году Сундар Пичаи приехал в США из Индии учиться в Стэнфорде. Только билет в один конец стоил его семье почти годовую зарплату отца. А в 2015 году Сундар стал человеком, которому основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин доверили компанию. К 2029 году вчерашний бедный студент-эмигрант сможет получить до $692 млн по компенсационному пакету, который совет директоров утвердил для Пичаи в 2026 году.

Превращай личную проблему в решение для миллионов

Сундар Пичаи родился в 1972 году в Мадурае на юге Индии, а вырос в Ченнаи — индийском городе на побережье Бенгальского залива. Отец работал инженером-электриком, мать до рождения детей была стенографисткой. Семья жила скромно, поэтому Пичаи и его младший брат спали в гостиной двухкомнатной квартиры.

В доме не было компьютера, у родителей не было автомобиля. Даже стационарный телефон появился у семьи поздно. Но он поменял ее быт. В детстве Пичаи часто ездил за результатами анализов матери в местную больницу. Дорога до больницы занимала около часа двадцати минут на автобусе, потом нужно было стоять в очереди, и нередко в конце оказывалось, что результаты ещё не готовы. С появлением телефона поездку в больницу заменил один звонок.

Пичаи поразило, что теперь можно связаться с родственниками и друзьями, решить бытовой вопрос или сообщить новость — без личных визитов. Позже Пичаи вспоминал, что легко запоминал телефонные номера, которые когда-либо набирал.

«Первый телефон появился у нас, когда мне было десять. У меня не было компьютера, пока я не приехал в Америку учиться в магистратуре»

Если билет в новую жизнь дорогой, всё равно покупай его

После школы Пичаи поступил в Индийский технологический институт, где изучал металлургическую инженерию. После окончания института он решил продолжить учёбу в США и поступил в магистратуру Стэнфордского университета в Калифорнии.

Учёба Пичаи в США была для его семьи почти неподъёмной финансовой нагрузкой. На один только билет до Калифорнии для сына отец потратил сумму, сопоставимую с годовой зарплатой. Аобычный рюкзак в местном магазине стоил $60 — больше месячной зарплаты отца Пичаи. Тогда он впервые остро почувствовал разрыв между жизнью в Индии и США.

После Стэнфорда Пичаи работал в Applied Materials — американской компании, связанной с оборудованием для полупроводниковой отрасли. Там он занимался инженерными задачами и продуктовым направлением.. Позже Пичаи получил MBA в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета, а затем работал консультантом в McKinsey.

«Будьте открыты, будьте нетерпеливы, будьте полны надежды»

Если твой бизнес зависит от чужих решений — строй свои

Пичаи пришёл в Google в 2004 году — за несколько месяцев до IPO компании Он начал с позиции продакт-менеджера.

Пичаи работал над Google Toolbar — браузерной панелью, через которую пользователи могли быстрее переходить к поиску Google. К моменту его прихода в компанию Toolbar уже несколько лет существовал в Microsoft Internet Explorer, а задачей Пичаи было развивать этот продукт дальше. И именно работа с этой панелью показала Пичаи слабое место Google — зависимость от чужих браузеров.

Ключевой бизнес Google строился вокруг поиска и связанной с ним рекламы. Но доступ пользователей к этому поиску зависел от чужих браузеров — Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и других игроков. Пичаи увидел в этом уязвимость и стал одним из тех, кто продвигал внутри Google идею собственного браузера. Так началась работа над Chrome.

Для Пичаи это был первый большой карьерный прорыв. Его зона ответственности выросла: от Google Toolbar он перешёл к работе над Chrome — собственным браузером Google

«Если удаётся выделять сигнал из шума, можно направить жизнь к тому влиянию, которого хочется добиться».

1 сентября 2008 года в официальном блоге Google Пичаи вместе с инженерным директором Линусом Апсоном анонсировал Google Chrome. Уже на следующий день компания выпустила бета-версию браузера более чем на 40 языках.

Chrome готовили больше двух лет в режиме секретного проекта. Chrome отличался от конкурентов скоростью, простой оболочкой и архитектурой, рассчитанной на веб-приложения: вкладки работали как отдельные процессы, а новый JavaScript-движок V8 ускорял сложные сервисы внутри браузера.

Google получила собственный канал доступа к пользователям. После успеха Chrome Пичаи начали воспринимать как руководителя, способного закрывать стратегические угрозы для бизнеса Google.

«Весь наш бизнес строится на том, что люди используют браузер, чтобы получить доступ к нам и к вебу».

Построил сильный продукт — не останавливайся, создавай систему

После успеха Chrome круг задач Пичаи расширился: в 2013 году он возглавил Android*Это операционная система для смартфонов и планшетов. На ней работают устройства Samsung, HTC и других производителейв дополнение к Chrome и приложениям Google. Android был для Google способом закрепиться в мобильном интернете и сделать свои сервисы частью смартфонов.

К 2013 году Android уже стал одной из главных операционных систем в мире. К тому моменту он был активирован более чем на 750 млн устройств. Перед Пичаи стояла задача не просто развивать Android как операционную систему, а собрать вокруг него полноценную экосистему Google. Нужно было договариваться с производителями смартфонов, давать разработчикам удобные инструменты для создания приложений и встраивать в Android ключевые сервисы компании — поиск, карты, Gmail, YouTube и Google Play. Так смартфон на Android становился для пользователя не просто устройством с открытой операционной системой, а постоянной точкой входа в продукты Google.

Главным испытанием для Пичаи стали партнёры Google. Android был открытой системой: производители смартфонов могли бесплатно использовать её и менять под свои устройства. Это помогало быстро распространять платформу по миру, но создавало риск хаоса: у каждого бренда мог появиться свой Android, а сервисы Google работали бы по-разному. Пичаи должен был удержать баланс — сохранить открытость системы и при этом договориться с производителями о единых правилах.

«Когда есть возможность работать над чем-то сложным — соглашайтесь».

Не создал компанию — докажи, что можешь ей управлять

После успеха Chrome и Android влияние Пичаи внутри Google резко выросло. В 2014 году сооснователь Google Ларри Пейдж изменил управленческую структуру компании и передал Пичаи операционный контроль над ключевыми продуктами компании. Помимо Chrome, Android и приложений Google, под управление Пичаи перешли поиск, карты, Google+, коммерческие и рекламные продукты, а также исследовательские и инфраструктурные направления.

Пейдж снимал с себя часть операционного управления продуктами и переключался на долгосрочные проекты Google. Поэтому руководители ключевых направлений стали отчитываться не напрямую перед ним, а перед Пичаи.

«Когда работаешь над чем-то очень амбициозным, это притягивает лучших людей».

В 2015 году Google изменила структуру бизнеса. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин создали Alphabet — материнскую компанию, куда вошли Google и другие направления бизнеса: от медицинских проектов до экспериментальных разработок. Сам Google стал частью Alphabet и сосредоточился на основном бизнесе: поиске, рекламе, Android, YouTube, картах и других интернет-сервисах.

В этом же году Ларри Пейдж возглавил Alphabet, а Сундар Пичаи стал CEO Google. Пейдж объяснял это решение тем, что Пичаи сильно вырос с октября 2014 года, когда взял на себя ответственность за продукты и инженерию интернет-бизнесов Google.

Став CEO Google, Пичаи мог просто поддерживать старую модель бизнеса. Компания уже была гигантом: поиск, реклама, Android, Chrome, YouTube, карты, почта и облачные сервисы работали на миллиарды пользователей. Но рынок менялся. Люди стали чаще выходить в интернет с телефона, чем с десктопа, а технологии машинного обучения начали становиться основой новых продуктов.

В 2016 году Пичаи сформулировал новый курс Google в ежегодном письме акционерам Alphabet. Он написал, что Google переходит от продуктов, построенных вокруг мобильных устройств, к сервисам, где ключевую роль играет искусственный интеллект.

В 2016 году на своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O компания представила Google Assistant — голосового помощника, который связывал поиск, машинное обучение и сервисы Google. . Там же Google показала Google Home — умную колонку, через которую Assistant должен был стать частью домашнего сценария: отвечать на вопросы, помогать с делами и работать с сервисами Google .

«Сегодня для Google главное — сделать информацию и знания доступными для всех ».

Риск нового вектора развития компании был в том, что Google уже была слишком большой. В маленькой компании новый курс можно развернуть быстро. В Google любое изменение проходило через десятки команд, старые бизнес-модели, требования партнёров и ожидания пользователей. Пичаи должен был не просто объявить курс на искусственный интеллект, а встроить его в продукты, команды и бизнес-модель огромной компании

В 2019 году Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от операционного управления Alphabet, сохранив места в совете директоров и доли в компании. Пичаи, который с 2015 года руководил Google, стал CEO всего Alphabet — холдинга, где рядом с основным бизнесом Google существовали долгосрочные ставки вроде Waymo, Verily, GV и CapitalG. Теперь он отвечал не только за продукты, которыми ежедневно пользовались миллиарды людей, но и за будущее компании после эпохи основателей.

«Работа над сложными задачами притягивает сильных и оптимистичных людей. И даже если ты не достигнешь всех целей, всё равно создашь что-то большое».

Построил технологию — теперь защити её от конкурентов

В 2022 году у Google появился конкурент не за браузер или устройство, а за сам способ поиска информации — ChatGPT, продукт OpenAI. Для Google это была угроза, потому что бизнес компании десятилетиями строился вокруг поиска и рекламы, связанной с ним.

Перед Пичаи стояла задача превратить внутренние ИИ-наработки Google в понятный публичный ответ не только OpenAI, но и Microsoft,которая встроила технологии OpenAI в Bing — поисковую систему Microsoft, аналог Google Search.

В феврале 2023 года Пичаи анонсировал Bard — разговорный ИИ-сервис Google. Компания обещала открыть его сначала для «доверенных тестировщиков», а затем для широкой аудитории. Одновременно Google начала показывать, как ИИ может менять привычный поиск информации. Он может не просто выдавать ссылки, а собирать сложную информацию в короткий ответ.

Запуск прошёл неудачно. В проморолике Bard дал неточный ответ на вопрос о телескопе James Webb. После этого Alphabet потеряла около $100 млрд рыночной стоимости за день.

«ИИ — самая сложная технология, над которой работает человечество. Сложнее, чем огонь, электричество или всё, что мы делали раньше».

Google нужно было быстрее отвечать OpenAI и Microsoft. В апреле 2023 года Google объединила две ключевые ИИ-команды — Google Brain и DeepMind — в новое подразделение Google DeepMind. DeepMind была ИИ-лабораторией, которую Google купила ещё в 2014 году.

В декабре 2023 года Google представила Gemini — семейство мультимодальных моделей, которые работают с текстом, изображениями, аудио, видео и кодом. Gemini должен был стать технологическим прорывом для Google.

«Технология, которой вы пользуетесь каждый день, меняется очень быстро. И вы должны меняться вместе с ней».

К маю 2025 года приложение Gemini набрало более 400 млн активных пользователей в месяц. Через год, на Google I/O 2026, Пичаи сообщил о более чем 900 млн пользователей в месяц.

Хочешь перестроить гиганта — готовься резать по живому

Поворот к ИИ совпал для Google с необходимостью жёстче контролировать расходы В январе 2023 года Пичаи объявил о сокращении примерно 12 тыс. сотрудников. В письме команде он объяснил, что в предыдущие два года Google активно нанимала людей под один экономический прогноз рынка, а столкнулась с другим. Это был болезненный опыт для Пичаи. Раньше его карьера строилась вокруг роста Google: больше продуктов, больше пользователей, больше сотрудников. Теперь ему пришлось сокращать команды, пересматривать приоритеты и объяснять сотрудникам, почему компания с огромной выручкой всё равно увольняет людей

Пичаи связывал это с новым фокусом Google. По его словам, компании нужно было направить людей и капитал на самые важные приоритеты, а главным из них становился искусственный интеллект.

Сделал ставку на ИИ — докажи её на миллиардах пользователей

В 2026 году главная задача Пичаи — доказать, что Google может стать главной ИИ-компанией новой эпохи и обойти OpenAI и Microsoft.

В мае 2026 года на Google I/O — ежегодной конференции Google для разработчиков — Пичаи назвал новую фазу компании «агентной эрой Gemin» ”. ИИ должен не только отвечать на вопросы, но и помогать пользователю в рутине: искать информацию, сравнивать её, анализировать, планировать задачи, работать с документами и сервисами.

В 2026 году комитет совета директоров Alphabet утвердил для Пичаи новый трёхлетний компенсационный пакет. Его зарплата не изменилась: $2 млн в год. Помимо зарплаты, пакет включает акции Alphabet и выплаты, привязанные к стоимости двух долгосрочных проектов холдинга: Waymo, направления беспилотных автомобилей, и Wing, сервиса доставки дронами. При самом благоприятном для Пичаи сценарии общая стоимость пакета за три года может достигнуть $692 млн.

В первом квартале 2026 года Пичаи говорил инвесторам, что вложения в ИИ-продукты уже двигают бизнес в лучшую сторону. Выручка поискового и связанного с ним рекламного направления выросла на 19% . Быстрее всего рос облачный бизнес Google. Выручка Google Cloud впервые превысила $20 млрд за квартал и выросла на 63% год к году. Пичаи связывал рост Cloud со спросом компаний на ИИ-продукты, инфраструктуру и вычислительные мощности .

Но 2026 год для Пичаи был не только годом роста. На Google продолжали давить регуляторы. В июле 2026 года Суд ЕС отклонил апелляцию компании по делу Android и оставил в силе штраф €4,1 млрд. Это дело тянулось с 2018 года: Еврокомиссия обвиняла Google в том, что компания использовала Android, чтобы закреплять собственные сервисы на смартфонах. Производители устройств должны были предустанавливать Google Search, Chrome и Google Play, а также не использовать альтернативные версии Android, не одобренные Google.

«Прошедший год стал периодом быстрых запусков, технологических достижений и гиперпрогресса »

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