На «Госуслугах» появится реестр персональных данных — бизнес обяжут передавать все согласия в единую систему

На «Госуслугах» появится сервис для управления согласиями на обработку персональных данных, сообщает Forbes со ссылкой на поправки к третьему пакету антифрод-мер Минцифры. Пользователи смогут давать и отзывать согласие как через сайт компании, так и через «Госуслуги». Бизнес будет обязан передавать все полученные согласия на госпортал. Эксперты считают, что нововведения потребуют значительных затрат от бизнеса и государства, но прямого эффекта в борьбе с мошенничеством не дадут.

Все согласия бизнес обязан будет передавать на «Госуслуги»

Минцифры разослало профильным ведомствам третий пакет антифрод-мер 1 июля. Идея платформы управления согласиями уже появлялась в ранних версиях второго пакета антифрод-мер, но в итоговую редакцию не вошла.

По новым поправкам, согласие на обработку данных можно будет дать напрямую компании или подписать через «Госуслуги». В обоих случаях операторы персональных данных обязаны передавать сведения о согласии на госпортал.

Круг оснований для сбора согласий сузится: если сейчас бизнес ничем не ограничен в праве запрашивать согласие клиента, то по новым правилам это будет разрешено лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.

Реестр станет инструментом борьбы с незаконным оборотом персональных данных

В Минцифры считают, что единый реестр на «Госуслугах» позволит пользователю увидеть все выданные согласия в одном месте и при необходимости отозвать их. Нововведение, по оценке министерства, может стать эффективным инструментом в борьбе с незаконным оборотом персональных данных, которые мошенники используют для хищения денег.

В Минцифры Forbes пояснили, что финальной версии третьего пакета антифрод-мер пока нет — сейчас рассматриваются предложения отрасли и ведомств.

Эксперты считают, что реформа не поможет в борьбе с мошенничеством

В Ассоциации больших данных (объединяет «Яндекс», VK, «Сбер», Газпромбанк, Т-Банк и др.) считают, что реформа института согласия слишком масштабна и напрямую не связана с борьбой с телефонными и кибермошенниками. По мнению представителей ассоциации, её нужно рассматривать как отдельную инициативу.

В АБД Forbes подчеркнули, что сначала нужно разобраться с другими правовыми основаниями для обработки персональных данных и проверить их на практике, чтобы оценить риски для граждан. Создание платформы согласий и её подключение ко всем операторам, по оценке ассоциации, потребует чрезмерных затрат от бизнеса и государства, но при этом не поможет в борьбе с мошенничеством.

Эксперты предупреждают: взлом «Госуслуг» даст мошенникам готовое досье для атаки на человека

Советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артём Евсеев в комментарии для Forbes отметил, что цель реформы правильная — согласие на обработку данных не должно навязываться людям как условие покупки товара или услуги. По мнению эксперта, единый реестр сделает обработку данных прозрачнее и заставит бизнес быть аккуратнее. При этом прямого антифрод-эффекта юрист не ожидает: мошенники пользуются утечками, социальной инженерией*Социальная инженерия — это психологическое манипулирование людьми с целью заставить их совершить определённые действия или сообщить конфиденциальную информацию и подменой номеров, а не согласиями.

Артём Евсеев предупреждает, что взлом одной учётной записи на «Госуслугах» даст мошенникам готовое досье для адресной социальной инженерии. Бизнесу же придётся потратиться на интеграцию с госсистемой и постоянное обновление статусов согласий, включая их отзыв, добавил он.