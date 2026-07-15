В работе DeepSeek произошёл сбой 15 июля — пользователи жалуются на перегруженный сервер

15 июля пользователи DeepSeek столкнулись с проблемами в работе нейросети, сообщил сервис мониторинга сбоев DownDetector. Первые жалобы начали поступать около 14:00 мск, а их число уже превысило 600. Пользователи сообщают, что сервис медленно отвечает на запросы, выдаёт сообщения о перегруженном сервере и работает с перебоями.

Пользователи сообщают о проблемах с сайтом и приложением

По данным сервиса мониторинга Downdetector, около 40% обращений связаны со сбоем сайта DeepSeek. Ещё 20% пользователей пожаловались на некорректную работу мобильного приложения.

Чаще всего о неполадках сообщают пользователи устройств под управлением Android — на них приходится 67,7% всех обращений. Ещё 22,2% жалоб поступило от владельцев устройств на iOS.

Наибольшее количество сообщений о сбое поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской, Тверской и Челябинской областей.

Это уже второй масштабный сбой за две недели

Предыдущий крупный сбой в работе DeepSeek произошёл 2 июля.

Тогда первые сообщения о неполадках появились около 12:00 мск, а уже через полчаса количество жалоб превысило 3,3 тыс. Пользователи также сообщали, что нейросеть не обрабатывает запросы и отображает уведомление о перегруженном сервере.

По данным DownDetector, тогда около половины обращений были связаны с общим сбоем сервиса, ещё четверть — с проблемами в работе уведомлений, 16% — с недоступностью сайта и 8% — со сбоями мобильного приложения.