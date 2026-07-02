В работе DeepSeek произошёл сбой — нейросеть не работает из-за «перегруженного сервера»

Пользователи DeepSeek массово пожаловались на сбой в работе нейросети 2 июля, сообщает Downdetector. Первые сообщения о неполадках начали поступать около 12:00 по московскому времени, а к 12:30 число жалоб превысило 3,3 тысячи. Пользователи сообщают, что сервис не отвечает на запросы и отображает сообщение о перегруженном сервере.

Нейросеть не обрабатывает запросы пользователей

По данным сервиса мониторинга, половина обращений связаны с общим сбоем в работе DeepSeek. Ещё четверть пользователей сообщили о проблемах с работой оповещений, 16% пожаловались на недоступность сайта, а 8% — на сбои в мобильном приложении.

По словам пользователей, при попытке воспользоваться нейросетью появляется сообщение о том, что сервер занят, а запросы не обрабатываются.

Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга

Наибольшее число сообщений о неполадках поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Новосибирской области и Краснодарского края.

Чаще всего о сбое сообщали владельцы устройств на Android — на них пришлось почти 60% всех жалоб. Среди пользователей iOS доля обращений составила 22,3%, а Windows — 16,5%.

На момент публикации DeepSeek не сообщала причины сбоя и сроки полного восстановления работы сервиса.

Контекст

16 июня 2026 года DeepSeek привлёк более $7,4 млрд в первом раунде финансирования. Оценка компании превысила $50 млрд, что сделало DeepSeek самым дорогим ИИ-стартапом Китая.

Разработчик DeepSeek увеличил свою оценку до $50 млрд — стартап стал самым дорогим ИИ-проектом в Китае В ходе первого раунда финансирования DeepSeek привлек $7,4 млрд Читайте также

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