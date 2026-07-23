Яндекс решил проблему «катастрофического забывания» ИИ-моделей — умные устройства перестанут забывать команды

Исследователи Яндекса разработали способ добавлять новые голосовые команды в умные устройства без потери качества распознавания уже знакомых фраз. Как сообщили в пресс-службе компании, технология предназначена для команд, которые колонки, бытовая техника и автомобильные ассистенты выполняют без подключения к интернету. Разработка позволит обновлять возможности устройств даже при ограниченных вычислительных ресурсах.

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Устройства смогут добавлять новые офлайн-команды без «забывания» старых

Как рассказали в Яндексе, производителям умных колонок, автомобильных ассистентов и другой техники приходится регулярно расширять набор фраз, которые устройства распознают без подключения к интернету. Однако после обучения модели новым командам она может начать хуже понимать уже знакомые запросы — этот эффект называют «катастрофическим забыванием». Для его снижения используют методы непрерывного обучения.

Исследователи Яндекса предложили добавлять к основной нейросети отдельный небольшой модуль, который отвечает за новые команды. При этом сама модель остаётся неизменной и продолжает распознавать ранее знакомые фразы с прежней точностью.

Устройства стали точнее распознавать новые голосовые команды

Новый подход проверили на наборе голосовых команд Google Speech Commands. Средняя доля пропущенных новых фраз снизилась почти на треть — с 6,46% до 4,37%, при этом для работы метода потребовалось совсем небольшое увеличение модели — менее чем на 10%.

Исследование с описанием нового подхода к обновлению голосовых нейросетей приняли на конференцию Interspeech 2026 — она пройдёт с 27 сентября по 1 октября в Сиднее.