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Яндекс Музыка запустила «Мою волну на двоих» — ИИ-алгоритмы создают общий плейлист для двух пользователей

При этом новый поток рекомендаций не влияет на персональные алгоритмы каждого слушателя
22 июля 2026, 13:51
Время прочтения 1 минута
Две девушки слушают музыку в наушниках
Искусственный интеллект
IT
Технологии
Автор:
Никита Черников

Яндекс Музыка запустила «Мою волну на двоих» — режим рекомендаций для двух пользователей. По данным пресс-службы сервиса, алгоритмы нового поколения ARGUS анализируют музыкальные предпочтения обоих слушателей и создают общий поток треков. При этом личные рекомендации пользователей остаются без изменений.

ИИ советует в том числе композиции, близкие только одному слушателю

Сервис анализирует историю прослушиваний и действия обоих пользователей, а затем формирует для них общий бесконечный поток рекомендаций.

В подборку попадают как композиции, которые могут понравиться обоим пользователям, так и треки, близкие только одному из них — это поможет второму слушателю открыть для себя новую музыку.

Создать «Мою волну на двоих» можно уже сейчас

В компании пояснили, что на персональные рекомендации пользователей влияют только лайки и дизлайки. Совместные прослушивания работают в приватном режиме и не меняют алгоритмы обычной «Моей волны».

Создать «Мою волну на двоих» можно в разделе «Коллекция» — для этого нужно будет отправить ссылку-приглашение второму пользователю. После подключения к волне общий плейлист появится у каждого слушателя.

Функция уже доступна подписчикам «Яндекс Плюс» в приложении и веб-версии «Яндекс Музыки».

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