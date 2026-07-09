«Алиса, есть ли кот на столе»: умная камера Яндекса научилась распознавать события в кадре — с помощью ИИ

Яндекс добавил в умные IP-камеры ИИ, который распознаёт объекты в кадре и комментирует происходящее, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Теперь пользователи смогут задавать Алисе AI вопросы о том, что происходит в кадре, — например, спит ли ребёнок или закрыты ли ворота. Функция доступна через умные устройства Яндекса и в чате с нейросетью.

Камерой можно управлять с помощью голоса

Чтобы узнать, подошёл ли кто-то к двери или есть ли в кадре питомец, владельцам камер видеонаблюдения Яндекса больше не нужно открывать мобильное приложение — спросить об этом можно через Яндекс Станцию, ТВ Станцию, наушники Яндекс Дропс или в чате с Алисой AI.

Ассистент ответит и на другие вопросы — например, удачно ли смотрится выбранный костюм для собеседования.

Также пользователи могут задать три угла обзора ИИ-камеры и менять их голосом. Помимо этого, появилась функция автоматического включения записи при определённых условиях — например, когда кто-то подходит к входной двери или если в кадре появляется домашнее животное.

Для бесплатных пользователей действует ограничение на количество запросов

Подписчикам тарифов «Экстра» и «Стандарт» доступ к новым функциям камер Яндекса предоставляется без ограничений. В их числе — интеллектуальный поиск по видеоархиву: достаточно описать ситуацию голосом, и система сама отыщет нужные фрагменты.

Пользователям без подписки доступно до 20 запросов в месяц.