Яндекс создал ИИ-хостес для ресторанов — нейросеть успешно обрабатывает 99% запросов на бронирование

Яндекс выпустил ИИ-хостес — виртуального агента, который принимает входящие звонки и оформляет бронирования. Система уже проходит тестирование в ресторанах-партнёрах Яндекс Еды: в 99% случаев она успешно обрабатывает запрос пользователя. По данным Яндекса, число бронирований в некоторых заведениях выросло на более чем на 20% после внедрения ИИ-агента .

ИИ-хостес принимает звонки даже после закрытия заведения

Виртуальный ИИ-агент помогает пользователям забронировать столик в ресторане или записаться на услугу, когда сотрудники заняты или заведение уже не работает. ИИ-хостес ведёт диалог с позвонившим клиентом, уточняет необходимые детали, проверяет, доступно ли выбранное время, и подтверждает бронирование.

Если свободных мест или времени нет, агент предлагает пользователю другой вариант. Когда решить вопрос самостоятельно нейросети не удаётся, система переводит звонок на сотрудника заведения.

Благодаря ИИ-помощнику клиентам больше не нужно подстраиваться под график работы заведений. Во время пилотного запуска в одном из ресторанов около половины всех бронирований пришлось на нерабочие часы

В 99% случаев агент успешно обрабатывает запрос пользователя

Сейчас ИИ-хостес работает в ресторанах-партнёрах Яндекс Еды. По данным компании, в 99% случаев виртуальный агент успешно ответил на запрос: задал уточняющие вопросы, отфильтровал спам-звонки, самостоятельно забронировал столик и вовремя перевёл звонок сотруднику ресторана.

Первые участники пилотного проекта зафиксировали изменения в бизнес-показателях. В заведениях «СИДР Групп» количество бронирований увеличилось на 23%, а в ресторанах «Мясо&Рыба» — на 22%.

Агент работает на базе Alice AI LLM

ИИ-хостес основаны на собственных рахработках «Яндекса». Система объединяет большую языковую модель Alice AI LLM, технологии распознавания речи и её синтез.

ИИ-агент понимает собеседника практически без задержек и поддерживает диалог, похожий на разговор с человеком. Архитектуру решения и программный код команда «Яндекса» полностью разработала с помощью искусственного интеллекта.

ИИ-хостес планируют интегрировать в клиники и салоны красоты

В дальнейшем «Яндекс» намерен использовать ИИ-хостес и в других сферах, где телефонная запись — важный способ взаимодействия с клиентами. Например,