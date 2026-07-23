Яндекс запустил новый рекламный инструмент «Панорама» — одна кампания позволит охватить более 120 млн пользователей

Яндекс запустил новый рекламный инструмент «Панорама» — одна кампания позволит охватить более 120 млн пользователейИнструмент позволит бизнесу запускать единую рекламную кампанию сразу на нескольких площадках
Яндекс открыл ограниченный доступ к новому типу охватной рекламной кампании в Директе — «Панораме», сообщили в пресс-службе компании. Инструмент позволит рекламодателям показывать свои товары и услуги сразу на нескольких площадках. Ежемесячный охват рекламы достигнет более 120 млн уникальных пользователей.
К сервису позже планируют подключить цифровую наружную рекламу
На первом этапе рекламодателям доступны два формата размещения:
- Прайм-баннер — реклама показывается в самых заметных рекламных местах более чем на 20 сервисах Яндекса, включая Поиск, Браузер, Погоду, Маркет, Go, Почту, Кинопоиск, Музыку, Афишу, Студию Алисы AI и Ритм.
- Медийная видеореклама — размещается в Видеосети Яндекса, которая объединяет сервисы компании и более 200 сайтов, включая сайты телеканалов и онлайн-кинотеатры. Рекламу покажут на смартфонах, компьютерах и телевизорах с доступом к интернету.
Позже к тестированию планируют подключить и цифровую наружную рекламу.
Сейчас «Панорама» доступна в рамках закрытого бета-тестирования. Подать заявку на подключение можно через персонального менеджера в Яндекс Директе. Размещение доступно как крупным компаниям, так и представителям малого и среднего бизнеса.
Система будет учитывать, сколько раз пользователь увидел рекламу
Главная особенность «Панорамы» — технология «умного охвата». Она определяет, сколько человек увидели рекламу сразу на нескольких площадках и распределяет показы, чтобы показать бренд большему числу уникальных пользователей.
Кроме того, рекламодатель сможет установить желаемую частоту контакта с аудиторией. Система покажет рекламу одному человеку необходимое количество раз.
Алексей Штоколов, директор по продуктам и искусственному интеллекту в Яндекс Рекламе, отметил, что одна из главных проблем охватных кампаний — разрозненное медиапланирование. Бренды не могут понять, сколько раз конкретный человек видел рекламу бренда в разных каналах.
«Маркетинговый бюджет расходуется на излишние показы одной и той же аудитории либо вовсе не охватывает часть пользователей. "Панорама" решает эту задачу на уровне экосистемы Яндекса, учитывает омниканальное поведение аудитории и обеспечивает прозрачную статистику охвата», — отметил директор по продуктам и искусственному интеллекту в Яндекс Рекламе Алексей Штоколов.
Алгоритмы помогут выбрать аудиторию для рекламной кампании
В новом инструменте можно выбрать одну из нескольких целей рекламной кампании. Среди них увеличение:
- узнаваемости бренда,
- числа поисковых запросов,
- посещаемости сайта,
- целевых действий пользователей.
Для оценки результатов рекламодатели смогут использовать доступные в Яндекс Директе исследования Brand Lift, Search Lift, Visit Lift и Target Lift. Они помогают измерить влияние рекламной кампании на узнаваемость бренда, поисковый интерес, трафик сайта и конверсии.