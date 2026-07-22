Рекламная сеть Яндекса выплатила блогерам 5,3 млрд ₽ за три года — партнёрами стали 24 тыс. авторов

За три года работы монетизации каналов в мессенджерах Рекламная сеть Яндекса выплатила авторам блогов и каналов 5,3 млрд рублей. За это время к сети подключились 24 тыс. авторов — из Telegram, MAX, VK, Дзена, RUTUBE и YouTube. В Яндексе отмечают, что рекламодатели всё чаще выбирают нишевых блогеров с небольшой аудиторией.

Число каналов в Рекламной сети Яндекса выросло на 33%

За последний год количество подключенных к Рекламной сети Яндекса каналов увеличилось на 33%, с 18 тыс. до 24 тыс. Среди партнёров — как небольшие авторские каналы, так и крупные медиа с аудиторией от 1 тыс. до 3,5 млн подписчиков.

С 2023 года бюджеты рекламодателей на размещение рекламы у блогеров через Яндекс Директ увеличивались в среднем в 4,8 раза в год.

Большинство рекламодателей предпочитают покупать рекламу сразу на нескольких платформах

Представители Яндекса сообщают: авторы стали чаще развивать свои блоги сразу на нескольких площадках, чтобы расширять охват.

По данным исследования «Интернет-торговля в России 2026», 57% участников назвали инфлюенс-маркетинг главным инструментом для построения бренда. 70% опрошенных компаний считают необходимым распределять бюджеты между несколькими платформами.

Среди наиболее востребованных площадок для рекламы — Telegram, VK, MAX, YouTube и RUTUBE.

Рекламодатели стали чаще работать с небольшими авторами

Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов Рекламной сети Яндекса, сообщил, что несколько лет назад инфлюенс-маркетинг ассоциировался с высокими бюджетами и прямыми переговорами с популярными блогерами.

«Сегодня это полностью автоматизированный и доступный канал продвижения даже для малого бизнеса: в Яндекс Директе рекламную кампанию в мессенджерах можно запустить с бюджетом от 300 рублей в неделю», — отметил директор по развитию новых рекламных продуктов Рекламной сети Яндекса Олег Иванов.

По его словам, активнее всего рекламу приобретают компании из сфер недвижимости, автомобилей, ритейла, образования, фармацевтики, развлечений и СМИ.

Контекст

До 2023 года рекламодатели договаривались с авторами каналов напрямую. Яндекс стал первым игроком на рынке, который автоматизировал процесс. Сейчас Рекламная сеть Яндекса подбирает подходящие рекламные объявления с помощью алгоритмов машинного обучения, которые анализируют тематику канала и его аудиторию. Реклама размещается через специального бота и маркируется в соответствии с требованиями законодательства.