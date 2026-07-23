«Госуслуги» могут превратиться в соцсеть — на портале появятся семейные чаты, сообщества и лента событий

Власти планируют внедрить в портал «Госуслуг» функции социальных сетей, узнали «Известия». На госпортале могут появиться сообщества, семейные чаты, лента событий и система достижений для пользователей. Основная цель обновления — превратить портал в универсальную цифровую платформу. Стратегию развития «Госуслуг» планируют реализовать до 2035 года, при этом основные изменения ожидаются в ближайшие несколько лет.

В России хотят ввести оповещения о новых законах через Госуслуги: пользователи смогут сами выбрать интересные темы Пользователи смогут настраивать уведомления об изменениях в законах о налогах, пенсиях, ЖКХ и на другие темы Читайте также

На «Госуслугах» появится бонусная система для пользователей

По данным «Известий», одна из концепций развития «Госуслуг» как универсальной цифровой платформы предполагает:

создание доверенных чатов для близких и общего календаря событий,

возможности оформлять отдельные государственные услуги для родственников или по их поручению.

Также на платформе могут появиться сервисы для поиска культурных, спортивных, туристических и волонтёрских мероприятий. Пользователи смогут создавать собственные события, приглашать участников и получать персональные рекомендации.

Кроме того, власти обсуждают запуск системы достижений — так называемых ачивок. За использование сервисов платформы пользователи смогут получать бонусы и подарки от партнёров.

Первые изменения появятся на портале в ближайшие годы

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что власти развивают идею универсальной экосистемы на базе «Госуслуг». При этом финальные решения о новых функциях ещё не приняты.

«У "Госуслуг" есть важное преимущество: каждый пользователь надёжно верифицирован. За счёт этого появляется возможность максимально защищённого взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами», — сообщили в пресс-службе Дмитрия Григоренко.

По данным «Известий», разработка стратегии развития портала ведётся аппаратом правительства. Реализация программы рассчитана до 2035 года, однако основные изменения ожидаются в ближайшие несколько лет.

Бизнес получит доступ к аудитории «Госуслуг»

Эксперты «Известий» считают, что развитие новых функций связано с превращением «Госуслуг» из сервиса для оформления документов в полноценную цифровую экосистему. Сейчас на платформе зарегистрировано около 120 млн россиян с подтверждёнными аккаунтами, что позволяет объединить в одном пространстве пользователей, бизнес и государственные сервисы.

Аналитики видят выгоду для бизнеса: компании смогут расширить аудиторию и предлагать ей свои услуги через надежную платформу. При этом эксперты «Известий» отмечают, что развитие новых функций потребует дополнительных правил защиты пользователей. Важно заранее определить, как бизнес сможет взаимодействовать с аудиторией и какие сообщения пользователи смогут получать.