Операторы связи начали повышать цены на мобильные тарифы — ФАС уже проверяет их действия

Абоненты «Билайна», «Мегафона» и Yota получили уведомления об изменении условий оплаты архивных тарифов, сообщают «Известия». Операторы объясняют повышение ростом расходов и инфляцией. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что проверят обоснованность роста цен на телеком-услуги.

Минцифры не собирается вводить плату за иностранный интернет-трафик — тарифы операторов не изменятся Изначально меру планировали ввести с 1 мая 2026 года Читайте также

Уже трое операторов подняли стоимость архивных тарифов

По данным «Известий», с 1 июля «Билайн» повысил стоимость одного из тарифных пакетов на 12% — с 1 тыс. до 1,12 тыс. рублей. В компании объяснили, что цены проиндексировали из-за роста расходов, инфляции и «общей экономической ситуации».

С 18 июля Yota также увеличила абонентскую плату примерно на 100 рублей (+16,5%).

С 26 июля «Мегафон» также изменит стоимость некоторых тарифов — цены вырастут примерно на 14%. Например, один из пакетов подорожает с 550 до 637 рублей. В компании объяснили это пересмотром условий для тарифов, которые давно не менялись.

Власти проверят причины роста цен на связь

В Федеральной антимонопольной службе заявили «Известиям», что уже изучают экономическую обоснованность повышения тарифов. При наличии оснований регулятор примет меры.

Минцифры также следит за ценами на телеком-услуги. При подозрении на нарушения ведомство оперативно проводит проверки, рассказали представители министерства.