Минцифры не собирается вводить плату за иностранный интернет-трафик — тарифы операторов не изменятся

Минцифры не собирается вводить плату за иностранный интернет-трафик — тарифы операторов не изменятсяИзначально меру планировали ввести с 1 мая 2026 года
В России не планируют вводить дополнительную плату за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов, сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Как отметил политик, плата за использование VPN «не рассматривается». Ранее сообщалось, что мера может вступить в силу 1 мая 2026 году, — но инициативу отложили.
Платы за зарубежный трафик не будет
Как пишет РИА Новости, на пленарном заседании в Госдуме один из депутатов поднял вопрос о введении дополнительной платы за иностранный интернет-трафик.
Замглавы Минцифры Иван Лебедев во время дискуссии ответил парламентарию и заявил, что взимать дополнительную плату за иностранный трафик в сети не планируют.
«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал замглавы Минцифры Иван Лебедев.
Контекст
В марте 2026 года сообщалось, что Минцифры предложило ввести плату за исполнение свыше 15 ГБ VPN-трафика свыше в месяц. Предполагалось, что мера может начать действовать 1 мая.
В связи с этим российские операторы связи обращались в ведомство с просьбой перенести введение платы. Представители телекоммуникационной отрасли отмечали, что новые правила требует перенастройки списаний по тарифам.