Минцифры не собирается вводить плату за иностранный интернет-трафик — тарифы операторов не изменятся

В России не планируют вводить дополнительную плату за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов, сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Как отметил политик, плата за использование VPN «не рассматривается». Ранее сообщалось, что мера может вступить в силу 1 мая 2026 году, — но инициативу отложили.

Операторы просят Минцифры отложить введение платы за использование VPN — системы сложно перенастроить за месяц Операторы должны начать взимать плату за превышение 15 Гб иностранного трафика с 1 мая Читайте также

Платы за зарубежный трафик не будет

Как пишет РИА Новости, на пленарном заседании в Госдуме один из депутатов поднял вопрос о введении дополнительной платы за иностранный интернет-трафик.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев во время дискуссии ответил парламентарию и заявил, что взимать дополнительную плату за иностранный трафик в сети не планируют.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал замглавы Минцифры Иван Лебедев.

Контекст

В марте 2026 года сообщалось, что Минцифры предложило ввести плату за исполнение свыше 15 ГБ VPN-трафика свыше в месяц. Предполагалось, что мера может начать действовать 1 мая.

В связи с этим российские операторы связи обращались в ведомство с просьбой перенести введение платы. Представители телекоммуникационной отрасли отмечали, что новые правила требует перенастройки списаний по тарифам.