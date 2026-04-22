Операторы просят Минцифры отложить введение платы за использование VPN — системы сложно перенастроить за месяц

Российские операторы связи попросили Минцифры перенести введение платы за международный трафик, узнали «Ведомости». Ранее ведомство в рамках ограничений VPN предлагало ввести доплату за мобильный интернет для тех, кто тратит больше 15 Гб зарубежного трафика в месяц. Нововведение должно было вступить в силу 1 мая 2026 года, однако операторы не успевают ввести необходимые настройки.

Читайте также: Операторы заморозят развитие зарубежных каналов связи — это поможет ограничить рост VPN-трафика в России

Новые правила требует перенастройки списаний по тарифам

По данным «Ведомостей», операторы не успевают внедрить новую систему тарификации из-за сложности настройки биллинга*Параметры и правила работы системы расчётов оператора, которая учитывает потребление услуг связи, распределяет их по тарифам и формирует начисления для абонентов. Такие системы в реальном времени анализируют интернет-трафик, звонки, рассчитывают оплату по тарифу и списывают средства.

Один из собеседников издания отметил, что операторам нужно доработать системы так, чтобы они заранее уведомляли абонента о приближении к лимиту и корректно списывали средства. По его словам, за месяц провести такие изменения технически сложно.

За каждый гигабайт операторы могут списывать около 150 ₽

Министр цифрового развития Максут Шадаев поручил операторам с 1 мая ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц. Ведомство предложило эту меру в рамках ограничений на использование VPN, поскольку такой трафик проходит через иностранные серверы и учитывается операторами как международный.

Как пишут «Ведомости», пользователи могут платить в среднем около 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт.

Операторы просят разъяснений новых правил

Собеседники «Ведомостей» отмечают, что у операторов остаются вопросы к определению международного трафика. Например, часть российских сервисов использует иностранные IP-адреса, из-за чего их трафик формально может считаться зарубежным.

Неясность сохраняется и в вопросе применения лимита в 15 ГБ. Операторы не понимают, какие меры должны применяться при его превышении: снижение скорости, автоматическое списание средств или отключение интернета.

По данным «Ведомостей», некоторые операторы попросили отложить введение меры как минимум до осени.

15 Гб — не критичный лимит для большинства пользователей

По оценке экспертов «Ведомостей», пользователи в среднем расходуют 25–30 ГБ интернета в месяц, и основная часть трафика приходится на российские сервисы.

На этом фоне лимит в 15 ГБ — достаточно большой. Чтобы его превысить, VPN нужно использовать практически постоянно. Например, в работе с иностранными нейросетями, при скачивании фильмов или активном просмотре YouTube.

Контекст

Плата за международный трафик стала одной из мер, с помощью которых Минцифры с конца марта усиливает ограничения на использование VPN.

С 1 апреля операторы «большой четвёрки» — МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» и «ВымпелКом» — отключили возможность оплачивать Apple ID со счёта мобильного телефона.

Дополнительные ограничения ввели и онлайн-платформы. С 15 апреля более 20 крупных интернет-сервисов, включая «Сбер», «Яндекс», Wildberries, Ozon и VK, ограничивают доступ при включённом VPN и блокируют часть IP-адресов.

Сейчас компании обязаны передавать данные о новых VPN-сервисах в Роскомнадзор. В случае отказа им грозит лишение IT-аккредитации, исключение из «белых списков» и перечня обязательного ПО для предустановки.

Читайте также: «Белый список» при отключении интернета: какие сервисы будут работать