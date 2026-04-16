Операторы заморозят развитие зарубежных каналов связи — это поможет ограничить рост VPN-трафика в России

Около 20 операторов связи заморозили расширение каналов передачи данных из России в Европу, сообщает РБК. Речь идёт о ключевой инфраструктуре, через которую проходит весь зарубежный трафик. Власти рассчитывают, что это ограничит рост VPN-трафика или вынудит операторов повысить стоимость доступа к зарубежным сервисам.

Срок действия ограничений не раскрывается

По данным нескольких источников РБК на телеком-рынке, решение обсуждалось на одном из недавних совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

Мораторий на расширение зарубежных каналов связи подписали владельцы инфраструктуры, через которую проходит международный трафик. В обсуждении участвовали МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл», ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», «Уфанет» и «Раском». Срок действия моратория операторам не назвали.

Источник РБК пояснил, что VPN-трафик выглядит для операторов как зарубежный. Если каналы не расширяются, а трафик растёт, возникает дефицит пропускной способности. В этой ситуации у операторов останутся два пути: либо фильтровать трафик, либо повысить цены на зарубежные сервисы.

Минцифры требует согласовывать расширение каналов связи

По словам собеседника РБК, Минцифры сообщило операторам, что все расширения канальной ёмкости в зарубежном направлении должны дополнительно согласовываться с министерством. Участники рынка также будут ежемесячно передавать отчёты о трансграничном трафике — его объёме, источниках и узлах связи.

Издание подчёркивает, что сейчас операторы уже согласовывают расширение зарубежных каналов связи с Роскомнадзором. Для введения дополнительного согласования Минцифры необходимо будет получить соответствующие полномочия через поправки в закон или постановление правительства.

По словам источников, ограничение каналов должно подтолкнуть зарубежные сервисы, которые хотят продолжить работать в России, размещать серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки контента для пользователей в стране может снизиться.

Контекст

С конца марта Минцифры усилило меры по ограничению работы сервисов VPN. С 1 апреля операторы «большой четвёрки» — МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» и «ВымпелКом» — отключили возможность оплачивать Apple ID со счёта мобильного телефона.

Ограничения на использование VPN также ввели сами платформы. С 15 апреля более 20 крупных интернет-сервисов, включая «Сбер», «Яндекс», Wildberries, Ozon и VK, ограничивают доступ при включённом VPN и блокируют определённые IP-адреса.

Сейчас компании обязаны передавать данные о новых VPN-сервисах в Роскомнадзор. В случае отказа им грозит лишение IT-аккредитации, исключение из «белых списков» и перечня обязательного ПО для предустановки.