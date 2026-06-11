ФАС рекомендовала операторам связи изменить методы конкуренции: повод — спорные акции для привлечения абонентов

ФАС рекомендовала операторам связи отказаться от спорных методов конкуренции после жалоб участников рынка друг на друга. Как сообщает «Коммерсант», поводом стали спорные акции по привлечению абонентов. В частности, Билайн начал платить клиентам за входящие звонки с номеров других операторов, а конкуренты в ответ сократили максимальную продолжительность звонков на номера компании.

ФАС рекомендовала изменить спорные методы конкуренции

В ФАС сообщили «Коммерсанту», что по итогам заседания экспертного совета операторам связи выдали рекомендации по корректировке спорных действий для формирования добросовестной конкурентной среды.

В ведомстве отметили, что с начала года фиксируют рост количества обращений на недобросовестные действия со стороны операторов. При этом какие именно изменения должны внедрить компании, в службе не уточнили.

Конфликт начался из-за акции Билайна

Как напоминает «Коммерсант», ещё в ноябре 2025-го «МегаФон», МТС и Т2 выступили против акции Билайна, в рамках которой абонентам обещали начислять по 50 копеек на счёт за каждую полную минуту входящего звонка от абонентов других мобильных операторов.

Конкуренты заявляли, что такая акция нарушает сложившийся на рынке баланс и может повлечь за собой убытки со стороны других участников рынка.

Билайн пожаловался на ответные действия конкурентов

В Билайне заявили, что акция с выплатами за входящие звонки нужна для привлечения новых клиентов и повышения лояльности абонентов. В компании подчеркнули, что не считают её попыткой создать проблемы конкурентам и уверены, что действуют в рамках законодательства.

При этом, по данным источников «Коммерсанта», на заседании экспертного совета представители Билайна пожаловались на ответные действия других операторов:

«МегаФон» сократил максимальную продолжительность звонков на номера Билайна с 30 до 20 минут в Москве и до 25 минут в регионах;

МТС и Т2 уменьшили время дозвона на номера оператора с 20 до 13–15 секунд. В Т2 подтвердили сокращение максимальной продолжительности вызова до 20 минут, но заявили, что не меняли длительность гудков.

Телеком-компании сослались на необходимость сохранять паритет

В «МегаФоне» сообщили «Коммерсанту», что сокращение продолжительности звонков и времени ожидания ответа не нарушает законодательство, поскольку эти параметры не регулируются законом. В компании пояснили, что решения стали ответом на действия конкурентов. По словам представителя оператора, после запуска акции Билайна с выплатами за входящие звонки у «МегаФона» выросли расходы на пропуск трафика.

В МТС от комментариев отказались. Другие опрошенные изданием операторы также не стали раскрывать размер финансовых потерь, которые, по их словам, возникли из-за действий конкурентов.

Операторы начали самостоятельно реагировать на действия конкурентов

Эксперты «Коммерсанта» считают, что отсутствие решения ФАС по спорной акции Билайна подтолкнуло операторов к самостоятельным ответным мерам.

По мнению собеседников издания, подобные механизмы влияют на стоимость услуг и ценообразование на рынке связи. Вместе с тем эксперты отмечают, что активная конкуренция идёт на пользу абонентам: операторы предлагают более выгодные тарифы, дополнительные бонусы и расширяют набор услуг.

Контекст

10 июня ФАС сообщила, что проведёт проверку рекламных кампаний и акций крупнейших телеком-компаний. Ведомство заинтересовали упоминания технологии 5G в рекламе операторов, хотя коммерческие сети пятого поколения в России пока не запущены.

Кроме того, ФАС решила проверить ряд акций по привлечению абонентов, рост числа отказов при переносе номера между операторами, а также новые ограничения при совершении телефонных звонков. В НИЦ «Телеком» сообщали, что фиксируют увеличение количества отказов при переносе номера, что может быть связано с попытками операторов удержать клиентов.