Крупнейшие компании России ограничат доступ к сайтам при включённом VPN — мера может вступить в силу к 15 апреля

Минцифры попросило крупнейшие онлайн-площадки ограничить доступ к своим сервисам для пользователей с включёнными VPN, пишет РБК. Обращение направлено компаниям с большой аудиторией, включая «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, «Авито» и Сбербанк. Ограничения вступят в силу к 15 апреля 2026 года.

Более 20 компаний будут блокировать доступ с VPN

Минцифры обсудило внедрение ограничений для пользователей с включённым VPN на совещании с крупнейшими интернет-компаниями, прошедшем 30 марта. В нём участвовали представители более 20 площадок, включая Сбербанк, «Яндекс», VK, Wildberries & Russ, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито», X5, 2ГИС, ivi, Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «Всеинструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «Вкусвилл» и «Лента».

По данным источников РБК, на встрече компаниям сообщили о необходимости ограничить доступ к сервисам при использовании VPN. Компаниям указали ориентировочный срок для внедрения ограничений — 15 апреля.

Компании получат «чёрные» и «белые» списки VPN

Компании получат перечни IP-адресов VPN, ранее выявленных Роскомнадзором, а также методические рекомендации по самостоятельному обнаружению и блокировке новых сервисов обхода.

По словам источников РБК, ограничения не будут распространять на корпоративные VPN, если они не используются для доступа к запрещённым ресурсам. Для этого Минцифры планирует предоставить компаниям как «чёрные», так и «белые» списки VPN.

Ожидается, что площадки также будут передавать данные о выявленных VPN регулятору, чтобы расширять список ограничений на другие ресурсы.

За отказ выполнять требования компании могут лишиться льгот

Источники РБК сообщили, что при невыполнении требований компания может быть исключена из «белых списков» и лишиться IT-аккредитации.

Выполнение требований будут отслеживать. Если сервис доступен через VPN, его могут лишить IT-льгот, исключить из списка предустановленного ПО и других реестров. Ожидается, что соответствующее постановление правительства может появиться к середине апреля 2026-го.

Компании готовы к введению ограничений

По оценке участников совещания, у большинства компаний уже есть технические возможности для введения ограничений, однако потребуется донастройка систем.

При этом на рынке опасаются перекоса в конкуренции. VPN-сервисы уже используют схемы обхода через подмену IP-адресов из «белых списков», что позволяет сохранять доступ к ресурсам. В результате крупные платформы могут оказаться в более жёстких условиях по сравнению с небольшими и иностранными сервисами.

Власти уже ограничивают способы оплаты VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что задача министерства — снизить использование VPN в России. По его словам, текущие меры рассматриваются как компромисс и должны сократить последствия для пользователей. Вариант с введением административной ответственности за использование VPN в министерстве не поддерживают.

Минцифры уже поручило мобильным операторам отключить возможность пополнения Apple ID с мобильного счёта, чтобы усложнить оплату VPN-сервисов. Эта опция уже была отключена у МТС и «ВымпелКома» с 1 апреля. Также у «МегаФона» и Т2 исчезла возможность покупки подарочных сертификатов (с помощью которых тоже можно было оплачивать Apple ID).