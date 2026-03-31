Минцифры не поддерживает введение штрафов за использование VPN — в ведомстве надеются найти другое решение

Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN. По данным ТАСС, министр цифрового развития Максут Шадаев назвал штрафы «решением в лоб», которое ведомству «категорически не нравится». В последнее время в ряде СМИ появилась информация о том, что власти рассматривают различные способы ограничения VPN — от блокировки оплаты сервисов до ограничения доступа к цифровым платформам.

Минцифры объясняет ограничения невыполнением сервисов требований закона

Ведомство реализует меры по ограничению использования VPN в рамках действующего законодательства, говорится в письме Максута Шадаева ассоциации «Мы — ИТ», которое приводит ТАСС. Глава ведомства пояснил, что это связано с ограничением доступа к зарубежным платформам, которые не выполнили требования российских законов.

«Мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — отметил Максут Шадаев.

По его словам, переговоры с рядом иностранных сервисов шли долго, но не привели к результату.

Минцифры ищет способы снизить использование VPN без штрафов

В Минцифры указали, что не поддерживают введение административной ответственности за использование VPN.

«Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — подчеркнул Максут Шадаев.

В письме он отметил, что ведомство рассчитывает найти варианты, которые позволят сократить использование сервисов без дополнительных обременений для пользователей.

Контекст

30 марта стало известно, что в России обсуждают меры по ограничению использования VPN.