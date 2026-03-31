Минцифры не поддерживает введение штрафов за использование VPN — в ведомстве надеются найти другое решение
Ранее сообщалось, что ограничения по использованию VPN могут вступить в силу уже в ближайшее время
Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN. По данным ТАСС, министр цифрового развития Максут Шадаев назвал штрафы «решением в лоб», которое ведомству «категорически не нравится». В последнее время в ряде СМИ появилась информация о том, что власти рассматривают различные способы ограничения VPN — от блокировки оплаты сервисов до ограничения доступа к цифровым платформам.
Минцифры объясняет ограничения невыполнением сервисов требований закона
Ведомство реализует меры по ограничению использования VPN в рамках действующего законодательства, говорится в письме Максута Шадаева ассоциации «Мы — ИТ», которое приводит ТАСС. Глава ведомства пояснил, что это связано с ограничением доступа к зарубежным платформам, которые не выполнили требования российских законов.
«Мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — отметил Максут Шадаев.
По его словам, переговоры с рядом иностранных сервисов шли долго, но не привели к результату.
Минцифры ищет способы снизить использование VPN без штрафов
В Минцифры указали, что не поддерживают введение административной ответственности за использование VPN.
«Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — подчеркнул Максут Шадаев.
В письме он отметил, что ведомство рассчитывает найти варианты, которые позволят сократить использование сервисов без дополнительных обременений для пользователей.
Контекст
30 марта стало известно, что в России обсуждают меры по ограничению использования VPN.
- С 1 апреля 2026 года пользователи iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Такое указание операторы «большой четвёрки» получили на совещании с Минцифры 28 марта. Одной из причин называется необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.
- На встрече с телеком-операторами также обсуждалось введение платы за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях. Новые правила могут вступить в силу до 1 мая 2026 года.
- Кроме того, по данным «Коммерсанта», Минцифры предложило крупнейшим цифровым платформам самостоятельно ограничивать доступ для пользователей с включённым VPN. Если компании не будут выполнять требования, их ресурсы могут исключить из «белых списков». Ограничения могут затронуть крупные сервисы, включая маркетплейсы, банки и IT-компании.
- Ростелеком подтвердил готовность перевести домашний интернет на «белые списки» — если такое решение примет Минцифры
- В России растёт спрос на автомобили стоимостью от 3 млн ₽ — но в массовом сегменте всё так же лидирует LADA Чаще всего покупателей интересуют модели, произведённые в России, — LADA, TENET и HAVAL 31 марта 2026, 18:12
- 40% зумеров готовы работать в одной компании более пяти лет — при условии высокой зарплаты и комфортного коллектива В среднем зумеры рассчитывают получать около 90 тыс. рублей в месяц 31 марта 2026, 17:18
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами