Меню

Минцифры не поддерживает введение штрафов за использование VPN — в ведомстве надеются найти другое решение

Ранее сообщалось, что ограничения по использованию VPN могут вступить в силу уже в ближайшее время

Текст: Анастасия Москаль
31 марта 2026, 11:15
Россия

Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN. По данным ТАСС, министр цифрового развития Максут Шадаев назвал штрафы «решением в лоб», которое ведомству «категорически не нравится». В последнее время в ряде СМИ появилась информация о том, что власти рассматривают различные способы ограничения VPN — от блокировки оплаты сервисов до ограничения доступа к цифровым платформам.

Минцифры объясняет ограничения невыполнением сервисов требований закона

Ведомство реализует меры по ограничению использования VPN в рамках действующего законодательства, говорится в письме Максута Шадаева ассоциации «Мы — ИТ», которое приводит ТАСС. Глава ведомства пояснил, что это связано с ограничением доступа к зарубежным платформам, которые не выполнили требования российских законов.

«Мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — отметил Максут Шадаев.

По его словам, переговоры с рядом иностранных сервисов шли долго, но не привели к результату.

Минцифры ищет способы снизить использование VPN без штрафов

В Минцифры указали, что не поддерживают введение административной ответственности за использование VPN.

«Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — подчеркнул Максут Шадаев.

В письме он отметил, что ведомство рассчитывает найти варианты, которые позволят сократить использование сервисов без дополнительных обременений для пользователей.

Контекст

30 марта стало известно, что в России обсуждают меры по ограничению использования VPN.

  • С 1 апреля 2026 года пользователи iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Такое указание операторы «большой четвёрки» получили на совещании с Минцифры 28 марта. Одной из причин называется необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.
  • На встрече с телеком-операторами также обсуждалось введение платы за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях. Новые правила могут вступить в силу до 1 мая 2026 года.
  • Кроме того, по данным «Коммерсанта», Минцифры предложило крупнейшим цифровым платформам самостоятельно ограничивать доступ для пользователей с включённым VPN. Если компании не будут выполнять требования, их ресурсы могут исключить из «белых списков». Ограничения могут затронуть крупные сервисы, включая маркетплейсы, банки и IT-компании.

Подписаться на наш телеграм-канал
