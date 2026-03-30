В России обсуждают введение платы за использование VPN — новые меры могут вступить в силу до 1 мая 2026 года

Минцифры может ограничить доступ к российским цифровым платформам для пользователей, использующих VPN, сообщили Forbes сразу несколько источников. Вопрос поднял глава ведомства Максут Шадаев на встрече с интернет-компаниями 28 марта 2026 года. Параллельно операторам предложили ввести плату за международный трафик — меры могут начать внедрять до 1 мая.

Минцифры предложило ввести плату за трафик свыше 15 Гб

По данным источников Forbes, глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провёл два совещания с бизнесом: отдельно с операторами связи и отдельно — с представителями цифровых платформ.

На встрече с телеком-операторами он предложил ввести плату за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях. Один из собеседников издания уточнил, что новые меры могут вступить в силу до 1 мая.

Власти не исключили введение штрафов за использование VPN

На отдельной встрече с представителями цифровых платформ также обсуждалась необходимость ограничить использование сервисов пользователями, заходящими через VPN. По словам источников Forbes, такие требования могут быть распространены на крупные интернет-сервисы и маркетплейсы.

Собеседник издания, знакомый с ходом обсуждения, добавил, что Максут Шадаев также не исключил введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, однако выразил надежду, что удастся обойтись без этого.

Использование VPN невозможно определить на 100%

Типовой тариф мобильной связи включает около 5 Гб интернет-трафика в месяц. Поэтому лимит в 15 Гб заметно выше и покрывает повседневное использование — мессенджеры и доступ к заблокированным сервисам. Ограничения могут возникнуть только при постоянном просмотре видео, отмечают эксперты Forbes.

Аналитики также уточняют, что определить использование VPN со стопроцентной точностью невозможно. Платформы используют скоринговые системы и анализируют сразу несколько параметров: IP-адрес, данные WebRTC, отпечаток браузера, геолокацию и TTL. Даже совпадение этих факторов даёт лишь предположение.

Ещё одна инициатива — ограничение на пополнение Apple ID

Ранее источники РБК сообщали, что с 1 апреля 2026 года пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Соответствующее указание операторы «большой четвёрки» также получили на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта.

Одной из причин отключения названа необходимость ограничить оплату VPN-сервисов. В 2025 году эта опция оставалась одним из основных способов оплаты сервисов Apple.