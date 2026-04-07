Маркетплейсы и ритейл начали ограничивать доступ пользователям с включённым VPN — покупатели жалуются на сбои

Пользователи из России столкнулись с проблемами в работе маркетплейсов при включённом VPN. Проблемы проявляются в том, что на сайтах либо не загружаются карточки товаров, либо вовсе площадки перестают открываться. Как выяснили «Известия», онлайн-платформы начали внедрять более жёсткие механизмы противодействия программам для обхода блокировок.

При отключении VPN сайты работают корректно

Крупнейшие маркетплейсы и ритейлеры — Wildberries, Ozon и «ВкусВилл» — нестабильно работают при подключении через ряд популярных VPN-сервисов, пишут «Известия».

Без VPN сайты продолжают корректно открываться даже за пределами России. Однако при использовании таких сервисов страницы загружаются частично: доступ сохраняется, но карточки товаров, изображения и описания не отображаются.

По данным источников издания, это может быть связано с целенаправленной фильтрацией трафика. Если раньше сервисы ограничивались предупреждениями о некорректной работе, то сейчас фактически блокируют полноценное использование сайтов.

Минцифры обязало компании ограничить доступ пользователям с VPN

Ранее Минцифры направило крупнейшим интернет-компаниям рекомендации по обнаружению подключённого VPN у пользователя. Документ получили более 20 компаний, включая «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, Avito и X5.

С 15 апреля 2026 года российские ресурсы должны начать ограничивать доступ пользователям с работающим VPN.

Компании, которые не выполнят требования Минцифры, рискуют потерять IT-аккредитацию, а также могут быть исключены из перечня сервисов для обязательной предустановки и «белого списка».

Площадки сталкиваются с рисками из-за анонимного трафика

Эксперты «Известий» отмечают, что использование VPN создаёт для маркетплейсов дополнительные риски — из-за анонимности трафика сложнее отслеживать мошенничество и обход ограничений.

По их оценке, усиление контроля — обычная практика для сервисов, где проходят денежные операции. Массовых проблем для пользователей не ожидается — часть аудитории сможет продолжить пользоваться сервисами, отключив или настроив VPN.

Ограничения могут повлиять на рынок

В то же время эксперты «Известий» предупреждают, что последствия ужесточения фильтрации VPN могут затронуть сразу несколько отраслей.

В финансовом секторе это создаёт риски сбоев при проведении операций, а в e-commerce — снижает доступность товаров для пользователей за рубежом и усложняет трансграничные поставки. В результате давление может распространиться на весь рынок — от логистики до спроса.