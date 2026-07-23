Удаление VK из Google Play может стать прецедентом: под угрозой — сервисы Яндекса и Госуслуги, считают эксперты

Удаление приложений VK из Google Play может стать прецедентом для других российских ИТ-компаний, сообщает «Коммерсант». Среди них — сервисы «Яндекса», «Лаборатории Касперского», платёжная система «Мир», «Госуслуги» и другие цифровые продукты. Проблемы с доступом к российским приложениям также могут возникнуть из-за новых правил Google: сервисы, которые не прошли проверку, нельзя будет установить через RuStore.

Интерес пользователей к скачиванию приложений от VK вырос в 1,5–2 раза

16 июля приложения VK, Max, «Дзен», «Юла», Mail.ru и «Одноклассники» исчезли и из Google Play. В тот же день VK объявила о продаже RuStore генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву и сообщила о переходе на домен .ru.

После удаления приложений из Google Play интерес пользователей к их скачиванию резко вырос. По данным «Вордстата», количество запросов о скачивании MAX увеличилось почти в 1,8 раза, а интерес к установке VK на устройства — на 46%. Запросы, связанные с «Одноклассниками», удвоились.

Google введёт обязательную проверку разработчиков

Ещё один фактор, который может повлиять на доступность отечественных приложений для россиян — поэтапное внедрение программы Android Developer Verification с 30 сентября 2026 года. Google обяжет проходить верификацию не только разработчиков, публикующих приложения в Google Play, но и тех, кто распространяет их через сторонние магазины. Приложения неверифицированных разработчиков нельзя будет устанавливать на сертифицированные устройства.

При этом, согласно документации Google, программа не будет работать в России.

В VK считают, что для россиян серьёзных изменений не произойдёт, передаёт «Коммерсант». Однако эксперты издания предупреждают, что в долгосрочной перспективе это создаёт риски для RuStore: опубликованные в нём приложения без верификации Google нельзя будет установить, если приложение не пройдёт верификацию.

Требования и претензии, предъявленные к VK, относятся и к другим сервисам,

По информации «Коммерсанта», новые требования Google и отсутствие приложений в Google Play могут помешать их скачиванию на устройства для отечественного рынка. Без этого условия продавать их в РФ нельзя — с 2021 года в стране действует закон об обязательной предустановке российского ПО. В список для обязательной установки входят не только сервисы VK, сообщают источники издания, но и приложения «Яндекса», «Лаборатории Касперского», платёжная система «Мир», «Госуслуги» и другие продукты.

Партнёр компании Comply Максим Али, сообщил «Коммерсанту», что удаление из магазинов цифрового контента приложений VK и Max создают прецедент для других российских ИТ-компаний. Он обращает внимание, что требования и претензии, предъявленные к VK, относятся и к другим сервисам, работающим в российском правовом поле.

Пользователи не смогут обновлять и восстанавливать данные в удалённых приложениях

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес рассказал «Коммерсанту», что удаление приложений из магазинов не означает их мгновенного прекращения работы. Пользователи лишаются возможности повторной установки, восстановления данных в приложениях после смены устройства и получения обновлений. Для критически важных сервисов необходимо:

развивать версии для российской ОС «Аврора» и веб-версии;

снижать зависимость от Google Mobile Services и Apple Push Notification Service;

хранить ключи подписи под контролем российских разработчиков.

Руководитель группы маркетинга «Газинформсервиса» Юрий Пашкевич сообщил изданию, что альтернативные магазины приложений не решают проблему полностью, поскольку смартфоны продолжают зависеть от инфраструктуры Google. В качестве мер он рекомендует использовать сразу несколько каналов распространения приложений и проверять зависимость российской мобильной инфраструктуры от зарубежных сервисов.