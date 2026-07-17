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ВКонтакте полностью перешла на VK.RU — вчера сервисы VK были удалены из Google Play

Пользователям не нужно переносить аккаунты или менять настройки — достаточно заменить в закладках браузера адрес VK.com на VK.RU
17 июля 2026, 13:30
Время прочтения 1 минута
Молодой мужчина в белой рубашке пишет на синем конверте
IT
Россия
Автор:
Никита Черников

ВКонтакте перешла на единый домен VK.RU — он заменил прежний адрес VK.com. Как сообщили в пресс-службе компании, пользователям остались доступны все привычные сервисы платформы. Аккаунты, контент и настройки профиля остаются без изменений.

VK.RU стал основным адресом соцсети

Компания сообщила, что теперь доступ к ВКонтакте осуществляется через домен VK.RU. По нему работают все функции платформы, включая сервисы для пользователей, авторов и партнёров.

Если сайт добавлен в закладки браузера, достаточно заменить адрес VK.com на VK.RU.

Новый домен не повлияет на данные пользователей

Переход на адрес VK.RU компания осуществила после того, как 16 июля 2026 года из магазина приложений Google Play исчезли мессенджер MAX и приложения VK.

В компании отметили, что домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов — это обеспечивает стабильный и быстрый доступ к платформе.

Аккаунты, подписки, настройки, публикации и другие данные с переходом на домен .ru сохраняются в полном объёме — пользоваться соцсетью можно в привычном режиме.

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