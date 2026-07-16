VK и МАХ исчезли из Google Play — пользователи Android смогут установить приложения через альтернативные магазины

Приложения VK и мессенджер МАХ стали недоступны для скачивания в Google Play. Кроме того, из магазина пропали приложения «Одноклассники», Дзен и Почта Mail.ru. Как сообщили в пресс-службе VK, уже установленные сервисы продолжают работать без ограничений. Пользователям Android предложили устанавливать и обновлять приложения через альтернативные магазины.

Сразу несколько приложений VK удалили из App Store — в российской компании назвали действия Apple «неприемлемыми» Из App Store исчезли VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, «Одноклассники», «Дзен» и Почта Mail.ru Читайте также

Установленные приложения продолжают работать

VK сообщила, что исчезновение приложений из Google Play не повлияло на работу уже установленных сервисов — пользователям по-прежнему доступны все функции.

Компания подчеркнула, что Android-пользователи продолжат получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и других приложениях VK.

Обновления доступны через другие магазины

Установить приложения VK и МАХ можно через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие магазины приложений для Android, напомнили в компании.

«Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать “Обновить” на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», — отметили в пресс-службе VK.

Контекст

Google стала не первой зарубежной компанией, удалившей приложения VK и МАХ из своего магазина.

В июне 2025 года Apple убрала из App Store сначала национальный мессенджер МАХ, а затем и другие сервисы VK.