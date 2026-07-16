VK и МАХ исчезли из Google Play — пользователи Android смогут установить приложения через альтернативные магазины

VK и МАХ исчезли из Google Play — пользователи Android смогут установить приложения через альтернативные магазиныКроме того, из магазина приложений пропали «Одноклассники», Дзен и Почта Mail.ru
Приложения VK и мессенджер МАХ стали недоступны для скачивания в Google Play. Кроме того, из магазина пропали приложения «Одноклассники», Дзен и Почта Mail.ru. Как сообщили в пресс-службе VK, уже установленные сервисы продолжают работать без ограничений. Пользователям Android предложили устанавливать и обновлять приложения через альтернативные магазины.
Установленные приложения продолжают работать
VK сообщила, что исчезновение приложений из Google Play не повлияло на работу уже установленных сервисов — пользователям по-прежнему доступны все функции.
Компания подчеркнула, что Android-пользователи продолжат получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и других приложениях VK.
Обновления доступны через другие магазины
Установить приложения VK и МАХ можно через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие магазины приложений для Android, напомнили в компании.
«Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать “Обновить” на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», — отметили в пресс-службе VK.
Контекст
Google стала не первой зарубежной компанией, удалившей приложения VK и МАХ из своего магазина.
В июне 2025 года Apple убрала из App Store сначала национальный мессенджер МАХ, а затем и другие сервисы VK.