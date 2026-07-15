26% россиян не хотят проводить время с коллегами на корпоративе: каждый десятый — против обязательных мероприятий

Почти 80% россиян считают, что корпоративные мероприятия сплачивают коллектив, однако не всегда готовы в них участвовать, показал опрос Level Group. Главной причиной отказа сотрудники называют неудобное время или место проведения — так ответили 34% респондентов. Ещё 26% россиян отказываются от корпоративных мероприятий из-за того, что не хотят тратить свободное время на коллег.

22% россиян готовы участвовать в корпоративах, только если им интересна программа мероприятия

Исследование показало, что 36% россиян готовы участвовать в обязательных корпоративных мероприятиях, если они улучшают отношения внутри коллектива. Ещё 32% относятся к ним спокойно при условии, что они не мешают работе.

22% согласны участвовать только в случае интересной программы, а 10% выступают против обязательных корпоративных мероприятий.

HR-директор Level Group Валентина Романова считает, что корпоративные мероприятия работают только тогда, когда сотрудники воспринимают их как возможность для общения.

«Корпоративный досуг уместен, только когда он не воспринимается как ещё одна служебная обязанность. Если сотруднику после напряжённого рабочего дня нужно ехать через весь город на мероприятие, вместо вовлечённости появляется раздражение», — отметила Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Главная причина отказа от корпоратива — неудобное время и место

Исследование показало, что чаще всего россияне пропускают корпоративные мероприятия по следующим причинам:

неудобное время или место проведения мероприятия — 34%;

нежелание проводить свободное время с коллегами — 26%;

высокая рабочая нагрузка и переработки — 22%;

страх показаться неловкими или некомпетентными перед руководством и коллегами — 18%.

Большинство участников опроса в целом поддерживают идею досуга с коллегами — 78% считают, что корпоративные мероприятия помогают коллегам лучше узнать друг друга и уменьшают число конфликтов в коллективе. Ещё 14% уверены, что подобные встречи никак не влияют на работу команды, а 8% полагают, что они, наоборот, могут усиливать соперничество между сотрудниками.

Самым эффективным способом укрепления отношений в коллективе россияне назвали спортивные активности — этот вариант выбрали 32% участников исследования. Совместные обеды поддержали 14% опрошенных.

Каждая вторая компания отказалась от корпоративных мероприятий

Несмотря на интерес сотрудников к неформальному общению, корпоративный досуг организован далеко не во всех компаниях — каждый второй респондент (52%) сообщил, что работодатель не проводит никаких мероприятий.

Исследование показало, что в компаниях корпоративные мероприятия чаще всего проводят непостоянно. В частности: