Аутсорсинг в 2026 году: что это такое, зачем он нужен бизнесу и как правильно организовать

Аутсорсинг помогает разгрузить команду и сократить затраты на отдельные функции. По оценкам участников рынка, в некоторых сегментах экономия по сравнению с содержанием специалистов в штате может достигать 40–60%. Однако результат зависит от вида задач, масштаба бизнеса, условий договора и качества работы подрядчика. В обзоре Russian Business — о том, как грамотно организовать аутсорсинг и снизить риски для бизнеса.

Что такое аутсорсинг простыми словами

Аутсорсинг — это передача отдельных задач, функций или бизнес-процессов внешнему подрядчику. Компания не нанимает специалиста в штат, а покупает услугу с заранее определённым результатом: например, ведение бухгалтерии, техническую поддержку, подбор персонала, логистику, клининг, охрану или разработку.

Формат вырос из практики передачи внешним исполнителям непрофильных функций. Сначала компании чаще отдавали на сторону уборку, охрану, бухгалтерию и логистику, затем — производство, информационные технологии и другие процессы, для которых требуются редкие навыки, специальное оборудование или отдельная команда.

Какие задачи чаще всего передают на аутсорс

По словам опрошенных Russian Business экспертов, на аутсорс обычно передают функции, которые нужны бизнесу, но не формируют его конкурентное преимущество. Чаще всего это бухгалтерия, налоговый учёт, расчёт зарплаты, кадровое делопроизводство, ИТ-поддержка, юридическое сопровождение, маркетинг, дизайн, клининг, охрана, логистика, клиентская поддержка и массовый подбор персонала.

Внутри компании опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют оставлять задачи, от которых напрямую зависят продукт, стратегия, отношения с ключевыми клиентами и партнёрами, управление критически важными данными и контроль качества. Для ИТ-компаний такой функцией может быть продуктовая разработка, для кадрового агентства — рекрутинг, для бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности — поиск поставщиков и переговоры об условиях.

Где искать работу в 2026 году: платформы с вакансиями и рекомендации экспертов Почему одним сайтом больше не обойтись и как повысить свои шансы на успех при поиске новой работы Подробнее

Актуальные тренды рынка аутсорсинга

Один из заметных трендов — рост спроса на ИТ-аутсорсинг. По словам менеджера по техническому пресейлу компании MONS Андрея Зубкова, многим компаниям выгоднее привлекать внешних ИТ-специалистов, чем содержать собственное ИТ-подразделение.

Меняется и подход к оценке качества услуг. Вместо абстрактной удовлетворённости заказчики всё чаще используют конкретные показатели: время ответа поддержки, стоимость часа работы, процент закрытых заявок, число ошибок и соблюдение сроков.

Ещё один тренд — гибридная модель. Компании не выбирают строго между штатом и аутсорсингом: внутри оставляют стратегию, контроль и ключевую экспертизу, а внешней команде передают операционные задачи — например, массовый подбор, бухгалтерию, техническую поддержку, создание контента или документооборот.

Виды аутсорсинга

Виды аутсорсинга различаются по тому, какой объём работы компания передаёт внешнему подрядчику: отдельную задачу, часть направления или целый процесс. При этом управление и контроль часто остаются внутри бизнеса, а подрядчику поручают операционную или узкоспециализированную работу.

ИТ-аутсорсинг — передача технической поддержки, сопровождения инфраструктуры, администрирования серверов, поддержки 1С, информационной безопасности, DevOps, разработки отдельных модулей или мониторинга систем. ИТ-аутсорсинг подходит компаниям, которым нужен редкий экспертный опыт, круглосуточная поддержка или помощь с проектом без расширения штата.

Бухгалтерский и налоговый аутсорсинг — передача ведения бухгалтерского учёта, подготовки налоговой отчётности, расчёта зарплаты, кадрового документооборота и работы с первичными документами. Сооснователь проекта «Бухгалтерский Квартал» Лина Залевская отмечает, что малый бизнес чаще передаёт подрядчику функцию бухгалтера целиком, а крупные компании — отдают отдельные участки, например расчёт зарплаты или работу с покупателями.

Кадровый и рекрутинговый аутсорсинг — передача массового подбора, кадрового делопроизводства, расчёта выплат и отдельных процессов в области управления персоналом. Формат используют компании, которым нужно быстро закрыть много вакансий, разгрузить внутренний отдел или получить доступ к внешней базе кандидатов.

Маркетинговый и креативный аутсорсинг — передача дизайна, ведения социальных сетей, запуска рекламы, создания контента, аналитики, разработки сайтов и других задач. Модель подходит бизнесу, у которого нет постоянной загрузки для штатной команды или возникает крупный разовый проект.

В нашей сфере аутсорсинг используется не как способ удешевления штата, а как инструмент гибкого масштабирования. Типичный портфель таких функций включает рутинный дизайн, техническую разработку — например, чат-боты и CRM-интеграции, — а также разовые узкие компетенции: 3D-визуализацию, анимацию или сложный видеопродакшен. Екатерина Петрова Операционный директор агентства ЛАМПА

Производственный аутсорсинг — передача изготовления продукции, упаковки, отдельных технологических операций или обслуживания оборудования. Его используют, когда для выполнения работ нужны специальные мощности, техника или специалисты узкого профиля.

Логистический аутсорсинг — передача доставки, складской обработки, перевозок, управления запасами и комплектации заказов. Формат подходит ретейлу, электронной коммерции, производственным компаниям и импортёрам, которым нужно масштабировать поставки без собственной инфраструктуры в каждом регионе.

Перевозки мы передаём проверенным перевозчикам под конкретные проекты — это даёт гибкость и возможность быстро масштабировать объёмы. При этом взаимодействие с клиентом, контроль исполнения и ответственность за результат всегда остаются на нашей стороне. Алексей Кандаров соучредитель и коммерческий директор транспортной компании «КарКарыч»

Юридический аутсорсинг — передача договорной работы, претензионной деятельности, сопровождения сделок, проверки контрагентов, трудовых вопросов и защиты интеллектуальной собственности. Формат подходит компаниям, которым регулярно нужна юридическая помощь, но не требуется большой штатный отдел.

Аутсорсинг клиентской поддержки и кол-центров — передача входящих звонков, обработки заявок, консультаций клиентов, технической поддержки и отдельных задач в продажах. Его используют банки, интернет-магазины, сервисные компании, реитейл и бизнесы с сезонными всплесками обращений.

Комплексный аутсорсинг бизнес-процессов — передача подрядчику целого направления: бухгалтерии, кадрового администрирования, поддержки пользователей, закупок, документооборота или бэк-офиса. Такой формат чаще используют средние и крупные компании, которым важны единые стандарты, отчётность и управляемость процессов.

По мнению опрошенных Russian Business экспертов, комплексная модель приносит наибольший эффект, когда процессы уже описаны, внутри компании назначены ответственные, а критерии качества зафиксированы заранее. Если передать подрядчику невыстроенную функцию без регламентов, экономия может обернуться дополнительными расходами и ростом числа ошибок.

Источник: генерация

Кому и зачем нужен аутсорсинг

Опрошенные Russian Business эксперты рассказали, как аутсорсинг может помочь бизнесу в зависимости от его масштаба и что лучше оставить внутри компании.

Кому подходит Какие задачи чаще передают Зачем это нужно Что важно оставить внутри Малому бизнесу Бухгалтерию, налоговый учёт, расчёт зарплаты, ИТ-поддержку, юридическое сопровождение, дизайн, маркетинг, ведение социальных сетей, доставку Чтобы не нанимать отдельных специалистов под задачи, для которых нет полной загрузки. Бизнес платит за согласованный объём работ Контроль финансов, продукта, ключевых клиентов, поставщиков и подрядчиков Среднему бизнесу Массовый подбор, кадровое администрирование, вторую линию ИТ-поддержки, сопровождение инфраструктуры, логистику, отдельные маркетинговые и производственные задачи Чтобы быстрее масштабировать процессы, закрывать разовые проекты и пиковую нагрузку без постоянного расширения штаба. Управление функцией, постановку задач, контроль качества и ключевых показателей Крупным компаниям Кол-центры, логистику, клининг, охрану, поддержку кассового оборудования, ИТ-инфраструктуру, бухгалтерские и кадровые процессы, сервисные подразделения Чтобы управлять большими объёмами работ в разных регионах, снижать постоянные расходы и поддерживать единый уровень сервиса Стратегию, управление подрядчиками, безопасность, данные и критически важные системы

Малые и средние предприятия часто используют аутсорсинг, чтобы сосредоточиться на своих ключевых компетенциях. Это позволяет им делегировать второстепенные задачи, такие как бухгалтерия или ИТ-поддержка. Аутсорсинг позволяет малому и среднему бизнесу экономить на зарплатах и обучении сотрудников, так как они платят только за конкретные услуги. А крупные предприятия используют аутсорсинг для быстрого и эффективного расширения своих операций на международные рынки, снижая затраты на инфраструктуру. Татьяна Юсупова Основательница и генеральный директор Sayhire

Успешные кейсы аутсорсинга: примеры с цифрами

Опрошенные Russian Business эксперты приводят несколько примеров, когда аутсорсинг помогает компаниям снизить затраты, масштабировать процессы и сэкономить на содержании дорогой инфраструктуры внутри бизнеса.

В ИТ-аутсорсинге, по оценке менеджера по техническому пресейлу компании MONS Андрея Зубкова, для компании со штатом 20–50 сотрудников абонентская поддержка рабочих мест, серверов, сетей, почты, продуктов 1С и оргтехники может стоить несколько десятков тысяч рублей в месяц. Для малого бизнеса такой формат может быть дешевле содержания нескольких штатных специалистов.

Генеральный директор компании «ЛяРиба-Финанс» и эксперт в сфере аутсорсинга бизнес-процессов Мурад Алискеров отмечает, что в сегменте кафе, небольшого ретейла и интернет-магазинов экономия при передаче бухгалтерии, расчёта зарплаты, кадрового учёта, маркетинга или технической поддержки подрядчикам может достигать 40–60%.

Операционный директор международного коммуникационного агентства «ЛАМПА» Екатерина Петрова приводит пример из практики агентства. Компания передала внешнему дизайн-бюро подготовку еженедельных визуальных материалов для соцсетей: картинок, обложек, карточек и других изображений к публикациям. Перед началом работы подрядчика погрузили в брендбук клиента — документ с правилами по цветам, шрифтам, логотипу, стилю изображений и оформлению материалов. В договоре закрепили критерий качества: материалы должны проходить согласование с первого раза. В результате стоимость работы снизилась на треть, а скорость подготовки материалов выросла вдвое без снижения качества.

Источник: генерация

Плюсы и минусы аутсорсинга

Преимущества работы с компанией-аутсорсером

Снижение постоянных расходов. Компания не платит зарплату, налоги, отпускные, больничные, не тратится на обучение и рабочее место. Вместо содержания специалиста в штате бизнес оплачивает согласованный объём услуг по договору.

Доступ к экспертному опыту. Если в компании нет сильного бухгалтера, юриста, ИТ-инженера, рекрутера или маркетолога, можно не создавать отдел с нуля, а привлечь внешнюю команду с нужными компетенциями.

Скорость и гибкость. Аутсорсинг помогает быстро закрыть проект, усилить команду или справиться с пиковой нагрузкой без долгого найма.

Когда из операционного дня руководителя исчезают десятки «мелких» задач, у него наконец освобождается энергия на развитие: новые продукты, рынки и улучшение сервиса. В этом смысле аутсорсинг — не только про деньги, но и про управленческое внимание. Мурад Аскеров Финансист, эксперт в сфере аутсорсинга бизнес-процессов

Риски аутсорсинга и способы свести их к минимуму

Потеря контроля. Если задача описана неточно, подрядчик может формально выполнять работу, но не дать нужного результата. Поэтому в договоре важно закрепить объём работ, сроки, критерии качества, форматы отчётности и границы ответственности.

Зависимость от подрядчика. Если все процессы, документы и доступы сосредоточены у внешней команды, смена исполнителя может оказаться сложной и дорогой. Ключевые данные, регламенты и доступы лучше хранить внутри компании, а порядок их передачи при расторжении заранее прописать в договоре.

Риски для данных и репутации. Подрядчик может получить доступ к клиентской базе, финансам, коду, персональным данным и внутренним документам. В договоре нужно отдельно закрепить требования к конфиденциальности, порядок доступа и ответственность за утечку.

Трудовые и налоговые риски. Они возникают, если под видом аутсорсинга компания фактически нанимает сотрудников подрядчика и управляет их ежедневной работой. Эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Александр Кузнецов предупреждает, что расходы на аутсорсинг необходимо обосновывать, особенно если в штате уже есть специалисты по той же функции.

Отличия аутсорсинга от фриланса и аутстаффинга

Формат Что получает компания Кто управляет работой Кто отвечает за результат Аутсорсинг Готовую услугу, функцию или бизнес-процесс: бухгалтерию, ИТ-поддержку, логистику, подбор персонала Подрядчик самостоятельно организует работу своей команды Подрядчик — в пределах условий договора Фриланс Работу отдельного специалиста над конкретной задачей Обычно заказчик ставит задачу и контролирует выполнение Сам специалист — в пределах поставленной задачи Аутстаффинг Дополнительных специалистов, которые подключаются к команде заказчика Заказчик ставит задачи, определяет приоритеты и контролирует процесс В основном заказчик, поскольку управление остаётся внутри компании

Аутсорсинг выбирают, когда бизнесу нужен результат под ключ. Фриланс подходит для разовых задач, а аутстаффинг — когда компании нужны дополнительные люди, но управление работой она сохраняет за собой.

Юридические нюансы аутсорсинга в России

В российском законодательстве нет отдельного закона об аутсорсинге. Такие отношения регулируются нормами гражданского, налогового и трудового права. На практике сотрудничество чаще оформляют договором возмездного оказания услуг по ст. 779 Гражданского кодекса РФ, договором подряда по ст. 702 ГК РФ или смешанным договором — в зависимости от характера передаваемых задач[3].

Договор возмездного оказания услуг заключают, когда компания покупает процесс: бухгалтерское сопровождение, ИТ-поддержку, подбор персонала, консультации или услуги кол-центра.

Договор подряда подходит для задач с конкретным результатом: разработать сайт, подготовить дизайн-макеты, настроить систему, сделать ремонт или внедрить модуль.

Смешанный договор выбирают, когда в работе подрядчика сочетается и регулярное обслуживание, и готовый результат.

Основной юридический риск возникает, когда под видом аутсорсинга компания фактически получает сотрудников подрядчика и управляет их ежедневной работой. Если специалисты работают по графику заказчика, подчиняются его руководителям и встроены во внутренние процессы, отношения могут признать скрытым наймом или заёмным трудом. Согласно ст. 56.1 Трудового кодекса РФ, заёмный труд запрещён, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

Чтобы снизить риск переквалификации, в договоре нужно описывать не предоставление сотрудников, а конкретную услугу или результат. Подрядчик должен самостоятельно организовывать работу своей команды и не подчиняться внутреннему трудовому распорядку заказчика.

Налоговые аспекты и отчётность

Расходы на аутсорсинг можно учесть при расчёте налога на прибыль, если они экономически обоснованы и подтверждены документами. Это следует из ст. 252 НК РФ. Компании понадобятся договор, техническое задание, акты, отчёты, счета и другие документы, из которых видно, какие услуги были оказаны и зачем они требовались бизнесу.

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Александр Кузнецов предупреждает, что аутсорсинг при наличии штатных специалистов по той же функции может вызвать вопросы у налоговой службы. В таком случае компании важно подтвердить деловую цель расходов, например нехватку людей, потребность в узконаправленном экспертном опыте, проектную нагрузку или экономическую выгоду.

Как открыть ИП в 2026 году: регистрация бизнеса за один день — без ошибок и отказов В 2026-м регистрация ИП стала быстрее и дешевле — но ошибки в документах по-прежнему приводят к отказам Подробнее

Ответственность сторон по договору

Ответственность аутсорсера определяется договором. В нём нужно подробно зафиксировать, что именно делает подрядчик, в какие сроки, по каким критериям принимается работа и что считается нарушением.

В договоре стоит указать: объём услуг или работ;

сроки и порядок оплаты;

ожидаемый результат и критерии качества;

порядок приёмки;

штрафы за нарушения;

возмещение убытков;

порядок расторжения договора;

передачу документов, доступов и данных после завершения работы.

Партнёр и руководитель трудовой и коммерческой практик адвокатского бюро «КИАП» Юлия Паушкина подчёркивает, что аутсорсингом нельзя прикрывать трудовые отношения, где важен не результат, а ежедневная работа человека под контролем заказчика.

Как защитить конфиденциальные данные

Если подрядчик получает доступ к клиентской базе, финансовым документам, коду сайта, коммерческим условиям, внутренним регламентам или персональным данным, одной общей фразы о неразглашении будет недостаточно.

В договоре важно определить: к каким данным получает доступ подрядчик;

кто из сотрудников подрядчика может с ними работать;

как передаются логины, пароли и документы;

какие сведения нельзя копировать и передавать третьим лицам;

что подрядчик должен вернуть или удалить после завершения договора;

какая ответственность наступает за утечку.

При работе с персональными данными применяются требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Если подрядчик обрабатывает такие сведения по поручению заказчика, в договоре также нужно определить перечень данных, цели обработки, допустимые действия с ними и требования к защите информации.

Старший партнёр компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева обращает внимание, что при доступе подрядчика к чувствительной информации в договоре необходимо отдельно закрепить конфиденциальность, ограничения доступа к данным и соблюдение требований законодательства о персональных данных.

Как организовать аутсорсинг: пошаговая инструкция

Аутсорсинг стоит начинать не с поиска подрядчика, а с расчёта затрат и описания задачи. Компания должна понять, что именно передаёт на сторону, сколько стоит выполнение этой функции внутри штата и по каким критериям будет оцениваться результат.

Провести аудит задач

По словам опрошенных Russian Business экспертов, на аутсорс стоит передавать задачи, которые не формируют главное преимущество бизнеса и не требуют постоянного контроля со стороны компании. Для аудита задачи удобно разделить на три группы:

● ядро бизнеса: продукт, стратегия, ключевые клиенты, поставщики, партнёры — лучше оставить внутри;

● важные, но вспомогательные функции: финансы, маркетинг, кадровые процессы, ИТ — можно частично передавать подрядчикам;

● рутинные и сервисные задачи: бухгалтерия, документооборот, техническая поддержка, контент, массовый подбор, клининг и доставка — первые кандидаты на аутсорсинг.

CEO HR-агентства Sayhire Татьяна Юсупова отмечает, что каждая задача должна быть чётко описана и измерима. Если компания не может сформулировать ожидаемый результат, подрядчику будет сложно отвечать за качество работы. Выбрать подрядчика

Подрядчика стоит проверять так же внимательно, как ключевого сотрудника или контрагента. Опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют изучить реализованные проекты, отзывы, финансовую устойчивость, судебные споры и ресурсы исполнителя.

Перед заключением долгосрочного договора полезно заказать пробную услугу или небольшой тестовый проект. Это поможет оценить качество работы, скорость коммуникации и то, насколько подрядчик понимает специфику бизнеса.

Старший партнёр компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева подчёркивает, что важен не только текст договора, но и фактическая модель взаимодействия: кто управляет сотрудниками, чьи ресурсы используются и насколько самостоятельно подрядчик организует работу. Составить договор

Аутсорсинг чаще оформляют договором возмездного оказания услуг по ст. 779 ГК РФ, договором подряда или смешанным договором. Выбор зависит от задачи: услуги подходят для регулярного сопровождения, подряд — для работы с конкретным результатом.

Старший партнёр компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева обращает внимание, что в предмете договора нужно описывать услугу или результат, а не предоставление сотрудников. Иначе повышается риск, что отношения признают скрытым наймом или заёмным трудом. Назначить ответственных и настроить коммуникацию

После подписания договора переданную функцию оставлять без контроля. Внутри компании должен быть сотрудник, который ставит задачи, принимает отчёты, даёт обратную связь и следит за сроками.

Для работы с подрядчиком нужно заранее определить:

● ответственных с обеих сторон;

● каналы связи;

● частоту встреч и отчётов;

● порядок фиксации договорённостей;

● схему эскалации;

● правила передачи доступов и документов. Контролировать качество

Менеджер по техническому пресейлу MONS, входящей в ГК «Корус Консалтинг», Андрей Зубков рекомендует заранее определить конкретные показатели качества: время ответа, сроки закрытия заявок, процент выполненных задач, стоимость часа поддержки, число ошибок и другие метрики, важные для конкретной услуги.

Если подрядчик не справляется, сначала нужно зафиксировать проблему, сверить её с договором и обсудить причины. Если качество не меняется, стоит готовить замену исполнителя и заранее организовать передачу документов, данных и доступов.

Источник: генерация

Чек-лист для работы с аутсорсинговой компанией

Что проверить до начала сотрудничества

Перед подписанием договора опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют проверить: регистрацию компании в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

полномочия человека, который подписывает договор;

судебные споры и исполнительные производства;

налоговую репутацию подрядчика и признаки реальной деятельности;

опыт в нужной сфере и похожие проекты;

отзывы клиентов и рекомендации коллег;

ресурсы подрядчика: команду, оборудование, доступы, процессы;

финансовую устойчивость, если договор долгосрочный или сумма крупная;

наличие аккредитации частного агентства занятости, если подрядчик фактически предоставляет персонал;

условия конфиденциальности и порядок работы с персональными данными.

Как контролировать качество работы аутсорсера

После начала сотрудничества внутри компании следует назначить сотрудника, который принимает работу подрядчика, фиксирует договорённости и контролирует сроки. Без такого ответственного аутсорсинг может превратиться в передачу разрозненных задач без понятного результата.

Для контроля качества важно:

заранее определить показатели: сроки, объём работ, число ошибок, скорость ответа, количество закрытых заявок и формат отчётности;

закрепить каналы связи и частоту встреч;

фиксировать задачи, решения и результаты письменно;

проверять отчёты, акты и фактически выполненную работу;

хранить ключевые доступы и документы внутри компании;

согласовать порядок эскалации, если задача зависла;

сразу фиксировать срывы сроков, ошибки и убытки;

заранее прописать, как подрядчик передаст данные, документы и доступы при расторжении договора.

Часто задаваемые вопросы об аутсорсинге Можно ли комбинировать аутсорсинг с наймом внутренних специалистов? > Да. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Александр Кузнецов отмечает, что закон не запрещает использовать аутсорсинг, даже если в штате уже есть профильные сотрудники. Главное — обосновать деловую цель: например, нехватку людей, проектную нагрузку или потребность в специалисте узкого профиля. Что делать, если аутсорсер не справляется с задачами? > Сначала нужно понять причину: неточное техническое задание, нехватка данных, слабая коммуникация или нарушение со стороны подрядчика. CEO HR-агентства Sayhire Татьяна Юсупова советует фиксировать сроки, ошибки и убытки, предъявлять претензии по договору и искать нового исполнителя, если проблему не удаётся решить. Какие задачи лучше оставить внутри компании? > Внутри коллектива лучше сохранять функции, которые напрямую влияют на преимущество бизнеса: продукт, стратегию, отношения с ключевыми клиентами и партнёрами, управление критически важными данными и контроль качества. Сколько стоит аутсорсинг бухгалтерии в 2026 году? > По словам сооснователя проекта «Бухгалтерский Квартал» Лины Залевской, для малого бизнеса цена зависит от того, что берёт на себя подрядчик. Базовый вариант — финансовый учёт и сдача отчётности. Ведение документации и архивов, проведение платежей и общение с банками остаются на стороне компании. Крупные компании оставляют своего главного бухгалтера, а подрядчику передают конкретную часть работы, например расчёт зарплаты по всем филиалам: начисления, отпускные, больничные, НДФЛ, страховые взносы и зарплатную отчётность или расчёты с покупателями (счета, акты, сверки, закрывающие документы и контроль оплаты). Поэтому стоимость рассчитывают по объёму: сколько сотрудников, филиалов, документов, операций и отчётов нужно вести каждый месяц. Как понять, что пора передавать задачи на аутсорс? > Главный сигнал — штатная функция обходится дороже услуг подрядчика, задачи накапливаются, а команда тратит слишком много времени на процессы, которые не развивают бизнес. Перед принятием решения стоит сравнить полную стоимость работы внутри компании и расходы на внешнего исполнителя. Можно ли вернуть функцию обратно в штат? > Да, но к переходу нужно готовиться заранее. Генеральный директор компании «ЛяРиба-Финанс» и эксперт в сфере аутсорсинга бизнес-процессов Мурад Алискеров советует предусмотреть в договоре передачу баз, доступов, регламентов и документов, а также переходный период, чтобы сохранить непрерывность работы и не потерять данные.

Провести аудит задач





Провести аудит задач





Назначить ответственных и настроить коммуникацию





Контролировать качество



