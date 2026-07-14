Экспорт автомобилей из Китая установил исторический рекорд — в июне за рубеж отправили более 1 млн машин

Китай в июне 2026 года впервые в истории экспортировал более 1 млн автомобилей за месяц, сообщает Financial Times. Объём поставок достиг 1,06 млн машин — на 71,2% больше, чем годом ранее. Если нынешние темпы сохранятся, по итогам 2026 года экспорт китайских автомобилей может превысить 10 млн единиц.

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Июнь стал рекордным для китайского автопрома

По данным Financial Times, в июне Китай впервые в истории экспортировал за месяц более 1 млн автомобилей — объём поставок достиг 1,06 млн машин. Это крупнейший месячный показатель за всю историю китайского автомобильного экспорта.

Для сравнения: за весь 2025 год Китай экспортировал 7,1 млн автомобилей, а в 2023 году — 4,9 млн.

BYD, Chery и Geely установили новые рекорды по экспорту автомобилей из Китая

Основной вклад в рост поставок внесли крупнейшие китайские автомобильные компании.

BYD: экспортировала 175 тыс. автомобилей, увеличив зарубежные продажи на 95% год к году.

Geely: впервые за один месяц поставила за рубеж более 100 тыс. автомобилей.

Chery: экспортировала 191 тыс. автомобилей, обновив собственный рекорд четвёртый месяц подряд.

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Внутренний спрос КНР замедлился после отмены госсубсидий на электромобили

По данным Financial Times, одним из факторов роста зарубежных поставок стало ослабление спроса внутри Китая. Это связано с двумя факторами:

отменой государственных субсидий на электромобили: в 2022 году в Китае начали поэтапно снижать государственные субсидии на покупку электромобилей и гибридов — изначально покупателям компенсировали до 30% налога на авто, сейчас — 10%, а в 2027 году программа прекратит действовать.

падением продаж машин с двигателями внутреннего сгорания: в апреле 2026 года сокращение составило 21,5% — минимум с 2022 года, сообщает Bloomberg.

Из-за ослабления спроса автопроизводители переводят продажи на внешние рынки.

Другие страны повышают пошлины на китайские автомобили

Financial Times отмечает, что стремительное увеличение поставок может привести к усилению напряжённости в отношениях Китая с крупнейшими торговыми партнёрами.

Например, страны Евросоюза ранее уже ввёли повышенные пошлины на импорт китайских автомобилей, объяснив это необходимостью защитить европейских автопроизводителей.

Помимо автомобильной продукции, Китай продолжает увеличивать экспорт электротехники. По данным Главного таможенного управления КНР, на которые ссылается Financial Times, в первом полугодии 2026 года экспорт электровозов вырос на 45,1%, а поставки электрических мотоциклов и велосипедов — на 31,5%.