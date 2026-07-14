Скидку на покупку электромобилей могут снизить с 35% до 10% — с инициативой выступил бренд Evolute

Скидку на покупку электромобилей и гибридов по программам льготного автокредитования и лизинга могут сократить с текущих 35% до 10%, сообщает «Коммерсант». С такой инициативой в Минпромторг обратился производитель электрокаров Evolute. Максимальная скидка в 35% может сохраниться только для высоколокализованных моделей.

Для сохранения 35% скидки электромобиль должен набрать 2500 баллов по системе оценки локализации

По данным «Коммерсанта», сейчас при покупке российского электромобиля или гибрида в кредит или лизинг государство субсидирует до 35% от цены автомобиля. Максимальная сумма субсидии — 925 тыс. рублей. В 2026 году на программу льготного автокредитования в бюджете заложено 20 млрд рублей, на лизинг — 30 млрд рублей.

По новой схеме, которую обсуждает Минпромторг, максимальная скидка в 35% сохранится только для высоколокализованных моделей, набирающих от 2500 баллов по системе оценки локализации. Все остальные смогут претендовать лишь на базовую скидку от 10%, но не более 500 тыс. рублей.

С 2026 года в России действуют обновлённые требования к локализации электромобилей для участия в госпрограммах. Чтобы получить господдержку, модель должна соответствовать одному из требований:

для участия в госзакупках электромобиль должен набирать не менее 1500 баллов локализации;

для программы льготного автокредитования с максимальной скидкой обсуждается порог в 2500 баллов;

для работы в такси электромобиль должен набирать не менее 1500 баллов.

Баллы начисляют за производство и сборку автомобиля в России. Например, за сварку кузова дают 400 баллов, за окраску — 500 баллов, за производство двигателя в России — 400 баллов.

Минпромторг уведомил лизинговые компании о возможном сокращении скидок, сообщают источники «Коммерсанта»

По оценке источника «Коммерсанта», пока ни один российский NEV-автомобиль не набирает 2500 баллов. Модели, производимые в рамках СПИК, также смогут участвовать в программе — но только на базовых условиях.

По словам источников «Коммерсанта», Минпромторг уже уведомил лизинговые компании о возможном сокращении субсидирования. В Минпромторге уточнили, что пока программа будет продолжать работать по прежним условиям.

Снижение скидки позволит большему числу россиян купить электромобиль с господдержкой

Инициативу сократить размер скидки в Минпромторг направил производитель электромобилей Evolute, рассказал «Ъ» управляющий партнёр бренда Андрей Резников. По его словам, большие скидки быстро исчерпывают лимиты программ субсидирования. Снижение размера субсидии сделает её доступной для большего количества покупателей. Источник «Коммерсанта» в автопроме также считает логичным перераспределить субсидию в условиях дефицита бюджета.

Основатель компании-производителя электромобилей и гибридов UMO EVM Илья Рашкин считает, что субсидии для гибридов и электромобилей должны различаться. Сокращение скидки для гибридов он поддерживает: на электротяге они проезжают лишь 11–20% пути, и фактически субсидия оплачивает бензиновый пробег. При этом для электромобилей, по его мнению, поддержку важно сохранить — именно под эту программу в 2026 году запущены новые производства.

Контекст

По данным «Автостата», за первую половину 2026 года продажи подключаемых гибридов (PHEV) выросли в 2,3 раза, до 30,7 тыс., чистых электромобилей (BEV) — на 5%, до 4,6 тыс. штук.

Лидерами продаж в сегменте электромобилей стали Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr, гибридов — Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.